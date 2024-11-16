В Бишкеке прошел показ новой спецтехники, приобретенной для госучреждений

Глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров и другие высокопоставленные лица Кыргызстана посетили выставку спецтехники и продукции местного производства, прошедшую у драматического театра в Бишкеке.

Мероприятие прошло перед зданием Кыргызского национального академического драматического театра имени Т. Абдымомунова.

На выставке была представлена разнообразная техника, предназначенная для использования в ключевых отраслях экономики Кыргызстана, таких как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, цифровизация, экология, строительство, финансы и здравоохранение. Это событие стало важным шагом в модернизации и укреплении материально-технической базы государственных структур, что позволит повысить эффективность их работы.

Помимо специальной техники, гости выставки могли ознакомиться с товарами отечественного производства и сельскохозяйственной продукцией, демонстрирующими достижения местных производителей. Это подчеркивает стремление страны к поддержке и развитию национальной экономики, а также к повышению уровня самодостаточности.

Выставка стала не только площадкой для демонстрации новейших технологий и решений, но и местом для обмена опытом и обсуждения перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан и устойчивое развитие Кыргызстана.