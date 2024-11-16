Акылбек Жапаров: До конца года в Кыргызстане запустят шесть малых ГЭС

На заседании в Жогорку Кенеше глава кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что до конца года в Кыргызстане запустят шесть малых ГЭС мощностью 48,3 мегаватта.

Он рассказал, что проект CFSA-1000 завершен, но есть другие по строительству солнечных и ветрянных станций и реконструкции Токтогульской ГЭС.

"Введены вэксплуатацию малые ГЭС -БАЛУ Саруу,Иссык-Ата-1, Кайнама, Кок-Арт, Исфайрам-1, Курак-Тектир и другие. В настоящее время в стране работают 33 малые ГЭС общей мощностью 121.5 МВт. До конца года будут введены еще шесть малых ГЭС. Реконструкци Токтогульской ГЭС к концу 2025 года увеличит мощность на дополнительные 240 МВт. Кроме того, мощность Камбар-Атинской ГЭС-2 будет увеличена на 120 МВт к 2028 году, а мощность Уч-Коргонской ГЭС, составляющая сейчас 180 МВт, увеличится до 216 МВт к 2017 г - заявил Акылбек Жапаров.

Также он отметил, что состояние Бишкекской ТЭЦ показала необходимость ее модернизации.

"Номинанльная мощность двух блоков Бишкекской ТЭЦ составляет по 150 МВт, однако, фактически выдают только по 110 МВт. Мы выделили 1.6 миллиардов сомов на ремонт. Кроме того, начата модернизация ТЭЦ на сумму 145 млн долларов, чтобы использовать избыток пара для выработки электроэнергии, что позволит дополнительно генерировать 37 МВт" - сказал он

Он отметил, что проект CASA-1000 завершен, а также продолжаются проекты по строительству солнечных и ветряных станций и реконструкции Токтогульской ГЭС.

"Введены в эксплуатацию малые ГЭС: Бала-Саруу, Ысык-Ата-1, Кайнама, Кок-Арт, Исфайрам-1, Курак-Тектир и другие. В настоящее время в стране работают 33 малые ГЭС общей мощностью 121,5 МВт. До конца года будут введены еще шесть малых ГЭС. Реконструкция Токтогульской ГЭС к концу 2025 года увеличит мощность на дополнительные 240 МВт. Кроме того, мощность Камбар-Атинской ГЭС-2 будет увеличена на 120 МВт к 2028 году, а мощность Уч-Коргонской ГЭС, составляющая сейчас 180 МВт, увеличится до 216 МВт (+36) к 2027 году", – отметил Акылбек Жапаров.

Он добавил, что состояние Бишкекской ТЭЦ в этом году еще раз показало необходимость ее модернизации.

"Номинальная мощность двух блоков Бишкекской ТЭЦ составляет по 150 МВт, однако фактически они выдают только по 110 МВт. Мы выделили 1,6 миллиардов сомов на ремонт. Кроме того, начата модернизация ТЭЦ на сумму 145 млн долларов, чтобы использовать избыток пара для выработки электроэнергии, что позволит дополнительно генерировать 47 МВт", – добавил он.