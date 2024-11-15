Кыргызстанцы могут обменять ID-паспорта через мобильное приложение Tunduk

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики запускает онлайн-услугу по замене ID-паспортов через мобильное приложение Tunduk, сообщает пресс-служба ведомства.

С 15 ноября 2024 года граждане Кыргызской Республики смогут подать заявление на обмен ID-паспорта через мобильное приложение Tunduk. Новый сервис значительно упростит процесс, позволяя гражданам заменить паспорт без необходимости посещать Центры обслуживания населения (ЦОН) для подачи документов.

Кто может воспользоваться сервисом?

Подать заявление на обмен ID-карты через мобильное приложение Tunduk смогут граждане Кыргызской Республики, которые имеют биометрический паспорт нового образца, выпущенный в период с 2017 по 2024 год. Эти паспорта содержат встроенный чип с биометрическими данными, включая информацию о регистрации по месту жительства и записи актов гражданского состояния, что позволяет пройти все необходимые проверки онлайн.

Важно! Данная услуга доступна только для граждан, у которых есть биометрический паспорт серии ID. Если у вас старый паспорт серии AN, подать заявление через приложение невозможно. В таком случае вам нужно будет обратиться в ЦОН для оформления нового паспорта.

Обратите внимание! Услуга доступна только для замены действующего паспорта. Для первичного получения ID-карты необходимо обратиться в ЦОН.

Как подать заявление через приложение Tunduk?

Процесс подачи заявления на обмен паспорта через мобильное приложение Tunduk состоит из нескольких простых шагов:

1. Откройте приложение Tunduk и перейдите в раздел "Заявление на обмен ID-карты".

2. Выберите причину замены паспорта: утеря, порча, окончание срока действия, обновление по желанию или изменение персональных данных.

3. Пройдите фото-идентификацию для подтверждения личности - процедура осуществляется непосредственно в приложении.

4. Выберите ЦОН, где будет выдан новый паспорт, указав удобное для вас территориальное подразделение.

5. Оплатите государственную пошлину - доступна онлайн-оплата через приложение с помощью специального кода.

Сроки обработки и получение паспорта

После подачи заявления все документы проходят проверку в течение 1-3 дней. Как только заявление будет обработано, заявитель получит уведомление через приложение о готовности паспорта.

Для получения готового документа необходимо лично посетить выбранный ЦОН с оригиналами документов.

Министерство цифрового развития КР продолжает работу над расширением функциональности и доступности государственных услуг, предоставляемых через мобильное приложение Tunduk.