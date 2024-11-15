В Бишкеке ссора между мужем и женой закончилась поножовщиной, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

"15 ноября 2024 года примерно в 07:40 часов утра в службу "102" ГУВД г.Бишкек поступила информация из медицинского учреждения, о доставлении сопровождающими гражданка Н.А. с множественными колото-резанными ранениями, которая от полученных телесных повреждений не приходя в сознание скончалась.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ районного управления и начата доследственная проверка.

В ходе проведения проверки, незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района города Бишкек, и было установлено, что накануне утром в одном из частных домов по улице Шералиева на почве ревности произошла ссора между гражданкой Н.А., 1997 года рождения и её супругом А.Р., 1990 года рождения, в следствие чего оба получили колото-резанные ранения и доставлены родственниками в больницу.

В следствие чего, гражданка Н.А. от полученных телесных повреждений не приходя в сознание скончалась, а гражданин А.Р., 1990 года рождения, госпитализирован в отделении реанимации. В настоящее время к палате выставлены сотрудники милиции".