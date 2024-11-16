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В Бишкеке отметили День искусства Венгрии и открыли выставку вышивки Матьо

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- Нина Ничипорова
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14 ноября в честь Дня искусства Венгрии в Национальном историческом музее состоялось торжественное открытие выставки венгерской вышивки Матьо. Её кураторы провели экскурсию для гостей мероприятия и рассказали о богатом наследии данного вида искусства, которое является неотъемлемой частью венгерской культуры и истории.

Экспозиция представляет собой захватывающее путешествие в мир традиционного венгерского декоративно-прикладного искусства. До 24 ноября её посетители смогут увидеть яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа.

Проект является частью межкультурного обмена между Венгрией и Кыргызской Республикой и призван продемонстрировать сходства в народных традициях двух стран, а также углубить понимание значимости ремесел как важного элемента в формировании культурной идентичности.

"Мы очень надеемся, что дни искусства Венгрии в Кыргызстане станут нашей доброй традицией, - сказал в своей приветственной речи посол Венгрии в Бишкеке Шандор Дороги. - По венгерскому календарю День искусства следует за Днем венгерского языка, который мы отмечали накануне.

Символично, что первыми посетителями выставки стали первые леди Кыргызстана и Турции - Айгуль Жапарова и Эмине Эрдоган, а также супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи.

Традиционная венгерская вышивка Матьо является уникальным и самобытным культурным явлением. Матьо - это этнографическая группа, представленная жителями таких венгерских поселений, как Мезёкёвешд, Тард и Сентиштван. Образ жизни, народное искусство и костюм Матьо - это один из самых узнаваемых символов Венгрии, а сама вышивка Матьо, история которой насчитывает более 100 лет, включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Венгрия, как и Кыргызстан, бережно относится к сохранению своих традиций, в частности, народных ремесел и народной вышивки. Народное искусство отражает дух народа и его философию.

Как отметила большой друг Венгрии Мира Джангарачева, "каждое мероприятие, проводимое посольством Венгрии в Бишкеке, насыщено ценными материалами и фотографиями и самое главное - доступно каждому кыргызстанцу. Для нас это тоже часть того, как мы относимся к культуре и точно так же сотни, тысячи лет сохраняем кыргызское искусство. Очень нравятся материалы, которыми создается направление Матьо, - это хлопок, чистое хлопковое полотно, шерсть и натуральные нитки, которые никогда не выцветают, и эти секреты передавали из поколения в поколение бабушки своим внучкам. В каждом рисунке, костюме, керамической вазе, в каждой вышивке и маленьких скатертях живёт история Венгрии. Почему венгры любят Матьо? Потому что они знают, что это их душа, их история".

Елена Баялинова, медиаэксперт


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URL: https://www.vb.kg/440839
Теги:
выставка, искусство, посольство, Венгрия, культура, исторический музей
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