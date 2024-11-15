MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для КР

8–9 ноября в Бишкеке прошел студенческий хакатон "Цифровизация для развития 2024", партнером которого выступил государственный оператор сотовой связи MEGA, принадлежащий Государственному банку развития Кыргызской Республики. Это событие собрало 70 талантливых студентов из университетов Бишкека, а также из регионов, таких как Нарын и Токмок, что подчеркнуло широкий интерес студентов к цифровым инновациям и развитию технологий.

Хакатон стал настоящим центром для молодежи, желающей проявить себя в сфере цифровизации: всего поступило около 200 заявок от университетов по всей стране, что показало высокий уровень заинтересованности и вовлеченности молодых специалистов. Участники представили инновационные проекты, предлагая решения для социальных и экономических задач страны.

Финальные презентации команд продемонстрировали не только технические знания студентов, но и их креативность, способность работать в команде и стремление привносить позитивные изменения в жизнь общества. Лучшие проекты были отмечены наградами в нескольких номинациях, таких как "Оригинальная идея", "Инновационный подход" и "Креативное решение".

Церемония награждения победителей состоялась на Цифровом форуме-2024, прошедшем 14–15 ноября в Бишкеке. В рамках форума мобильное приложение MegaPay госоператора MEGA, было представлено как передовое цифровое решение, призванное упростить жизнь пользователей и повысить доступность финансовых и государственных услуг.

"Одним из больших и амбициозных проектов является мобильное финансовое приложение MegaPay, где имеется более 3 000 сервисов и услуг, из них более 700 сервисов являются государственными. MegaPay когда-то являлся также стартапом, тогда как раз зарождалась идея выпуск электронных кошельков, а сейчас MegaPay стал одним из ведущих финансовых инструментов страны", - поделился представитель компании Улан Каныбеков.

Поддержка MEGA студенческих проектов, направленных на цифровизацию, подчеркивает стремление компании вносить вклад в развитие высокотехнологичной экономики страны и готовить новое поколение IT-специалистов. Такой подход способствует созданию устойчивой экосистемы цифровых технологий, в которой студенты могут реализовывать свой потенциал, внося вклад в развитие Кыргызстана.