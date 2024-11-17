В КР протестировали 29,5 тысяч тонн семян озимых зерновых культур

Семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана для проведения озимого сева засыпано 36,9 тысяч тонн семян зерновых колосовых культур для озимого сева, при потребности в 37,4 тысяч тонн, что соответствует уровню обеспечения в 99,0%.

В частности, засыпано 35,7 тысяч тонн семян озимой пшеницы при потребности в 36,2 тысяч тонн (98,9%). Потребность в семенах озимого ячменя составляет 1,2 тысяч тонн, и она полностью покрыта - засыпано 1,2 тысячи тонн (100%).

"Специалисты региональных управлений Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства проверили 29,5 тыс. тонн семян озимых зерновых культур, в том числе 28,4 тыс. тонн озимой пшеницы и 1133 тонн озимого ячменя.

Из общего объема проверенных семян до кондиции доведено 28,2 тысяч тонн, что составляет 79,1%, в том числе 28,1 тысяч тонн озимой пшеницы (78,6%) и 1103,1 тонны озимого ячменя (94,0%)." - сообщают в министерстве.