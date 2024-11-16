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В Кыргызстане проходит голосование вне помещения

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 ноября 2024 г. проходит голосование вне помещения на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики.

Центральная избирательная комиссия КР сообщает, что в избирательные комиссии страны поступило 9538 заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения.

3746 заявлений принято от избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки в связи с престарелым возрастом, 1979 – по причине инвалидности, 3145 – по болезни и 668 заявлений поступило от представителей отдельных категорий, т.е. граждане, которые находятся на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащие и члены их семей, другие лица, проживающие в воинских частях и военнослужащие срочной службы.

Из 2437 участковых избирательных комиссий 1129 комиссий проводят голосование вне помещения.

Справочно: Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.


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URL: https://www.vb.kg/440851
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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