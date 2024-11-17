"Альянс Алтын" с начала года перечислил в бюджет 7,48 млрд сомов

"Альянс Алтын" установил новый рекорд: с начала года компания перечислила в бюджет 7,48 млрд сомов, что 1,5 раза больше, чем за весь 2023 год. Компания разрабатывает второе по запасам золота месторождение в Кыргызстане - Джеруй. С 2015 года компания вложила $600 млн и использует современные технологии для добычи.

На Джеруе действует Таласский золоторудный комбинат, а вахтовый персонал насчитывает 777 сотрудников, из которых 97% - граждане Кыргызстана.

С 2015 по октябрь 2024 года компания перечислила в бюджет налоговые выплаты в размере 22,5 млрд сомов, включая 7,48 млрд только с начала этого года. Отметим, за весь прошлый год "Альянс Алтын" выплатил в полтора раза меньше- 5,5 млрд налогов

Кроме того, компания с начала работы на руднике направила свыше 1,5 млрд сомов в местные фонды развития.

"Альянс Алтын" также уделяет внимание экологии - регулярно мониторит состояние окружающей среды и поддерживает проекты по восстановлению популяции диких животных в регионе.