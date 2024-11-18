Сборная Кыргызстана проиграла матч отбора чемпионата мира по футболу

Национальная команда Кыргызстана сыграла в матче пятого тура третьего квалификационного раунда чемпионата мира по футболу, которую проиграла.

Сборная Кыргызстана в Дубае была разгромлена национальной командой ОАЭ со счетом 0:3. Уже на 15-й минуте после ошибки Кайрата Жыргалбека уулу, который неудачно откатил мяч вратарю, счет открыл Хабиб Абдалла Сухали. Кыргызстанцы пошли отыгрываться, но на 35-й минуте в ворота Эржана Токотоаева был забит второй мяч. Во второй половине матча гости также не прекращали попытки отличиться, однако заключительную точку в матче поставили хозяева: на 89-й минуте итоговый счет установил Сухали.

В параллельном матче в Дохе узбекские футболисты уступили сборной Катара 2:3.

третьем матче группы A сборная Ирана на нейтральном поле во Вьетнаме обыграла КНДР со счетом 3:2.

После пяти матчей расклад в группе следующий: Иран - 13 очков, Узбекистан - 10 баллов, ОАЭ - 7 очков, Катар - 7 очков, Кыргызстан - 3 балла, КНДР - 2 очка.

В шестом туре, матчи которого пройдут 19 ноября, сборная Узбекистана в гостях на нейтральном поле в Лаосе сыграет с КНДР, Кыргызстан примет дома Иран, а ОАЭ встретится с Катаром.

Источник: Кабар