В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий (предварительные данные)

Стали известны предварительные данные выборов в городской кенеш депутатов.
Как сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, на выборах в Бишкекский горкенеш были зарегистрированы 7 партий.
По решению Бишкекской ТИК, партия СДПК была снята с выборов.
По предварительным данным, 5% избирательный порог преодолели партии:
- "Адилет" - 15,1%;
- "Жаны куч - Новая сила" - 29,47%;
- "Ынтымак" - 13,87%;
- "Эмгек" - 22,36%;
- "Эл умуту" - 10,97%.
Партия "Улуу журт" получила 1,33% голосов избирателей и таким образом не проходит 5% избирательный порог.
Против всех проголосовали 7,13% избирателей.
В ЦИК поступили 65 сообщений о нарушениях, в том числе 2 - о применении административного ресурса.
Источник: Кабар