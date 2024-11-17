В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий (предварительные данные)

Стали известны предварительные данные выборов в городской кенеш депутатов.

Как сообщила председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, на выборах в Бишкекский горкенеш были зарегистрированы 7 партий.

По решению Бишкекской ТИК, партия СДПК была снята с выборов.

По предварительным данным, 5% избирательный порог преодолели партии:

- "Адилет" - 15,1%;

- "Жаны куч - Новая сила" - 29,47%;

- "Ынтымак" - 13,87%;

- "Эмгек" - 22,36%;

- "Эл умуту" - 10,97%.

Партия "Улуу журт" получила 1,33% голосов избирателей и таким образом не проходит 5% избирательный порог.

Против всех проголосовали 7,13% избирателей.

В ЦИК поступили 65 сообщений о нарушениях, в том числе 2 - о применении административного ресурса.

Источник: Кабар