Что мешает Кыргызстану сотрудничать с Россией?

Если говорить о дружбе, то ближе России Кыргызстану сегодня, пожалуй, только непосредственные соседи по Центральноазиатскому региону. Россия – тоже соседка, хотя, фигурально выражаясь, не по лестничной площадке. Две наши страны давно и прочно связаны географически, исторически и ментально. Россия традиционно приходит на помощь в самые сложные периоды кыргызстанской жизни, поддерживает республику экономически и культурно…

С дружбой все более-менее понятно. А вот сотрудничество – равноправное, полноценное, плодотворное – получается не всегда. С чем это связано? От кого и от чего зависит выстраивание грамотных партнерских отношений? Возможен ли в ближайшее время коренной перелом в этой области?

На эти и другие вопросы пытались ответить участники международного практического семинара "Контуры сотрудничества стран Центральной Азии и России". Семинар прошел под Бишкеком, в селе Беш-Кунгей, и собрал экспертов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Самыми активными участниками мероприятия стали преподаватели и студенты Бишкекского государственного университета имени К.Карасаева и Международного университета Кыргызстана. Инициаторы и организаторы семинара – ОФ "Ой-Пикир" и Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

В процессе семинара неоднократно подчеркивалась сама суть российско-кыргызских отношений, которые в корне отличаются от того взаимодействия, которое Кыргызстан пытается выстраивать с Турцией, Китаем или коллективным Западом. С Россией нам проще и удобнее вести диалог, потому что мы говорим на одном языке. Дело не в том, что русским языком в той или иной степени владеет огромное количество кыргызстанцев (хотя сейчас наметилась тенденция к уменьшению числа владеющих). Дело в том, что, даже отлично говоря по-турецки, далеко не всегда удастся прийти к полному взаимопониманию с товарищами из Турции. Как ни крути, ментально, культурно мы разные. Тем более – если речь идет о заокеанских товарищах.

В отличие от последних Россия не выкручивает нам руки, не ставит ультиматумов, заставляя выбирать между противоборствующими сторонами.

- Дружить надо со всеми, - уверен руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, российский политолог Андрей Грозин. – Не "или – или", а "и – и". Но для Кыргызской Республики основным, ключевым партнером остается Российская Федерация. Несмотря на то, что у нас есть некоторые сложности в вопросах, связанных с историческим наследием.

Наши отношения пытаются разрушить, нас пытаются поссорить. Но прежде чем делать выводы и ставить какие-то флаги на свои аватарки, нужно разобраться, почему ситуация складывается именно таким образом, и не поддаваться на информационные кампании, откуда бы они ни исходили.

Мы противостоим сейчас старому пониманию мира, в котором один полюс определяет, как кому жить. Российская Федерация пытается оспорить эту тему. Все остальные за этим наблюдают и по мере возможности участвуют. А нам сейчас надо задуматься о нашем месте в будущем мире. Россия сама разберется со своими проблемами. Но Кыргызстану важно не потерять себя, не превратиться в поле боя и не стать кормом для некоторых больших хищных государств.

Депутат ЖК КР Султанбай Айжигитов разделяет и поддерживает эту точку зрения и считает, что будущее Кыргызстана – с Россией, от которой он неотделим. "За последние тридцать лет мы то отдалялись от России, то приближались к ней, но сейчас мы находимся в одном котле. И надо понять, как жить и взаимодействовать дальше".

О том, что "не так" с российско-кыргызским сотрудничеством и как можно исправить ситуацию, говорили Каныбек Кудаяров (научный сотрудник ИНИОН РАН, и.о. доцента кафедры международных отношений ФВМО БГУ им. К.Карасаева), Алина Молдокеева (МУК)… Но самым важным и интересным этапом семинара была студенческая работа в группах.

Студенты делились на четыре группы и под руководством тренеров-модераторов старались выявить проблемы в двусторонних отношениях, да и вообще – определить, что способствует, а что препятствует ведению продуктивного кыргызско-российского диалога. Разбирались проблемы и искались пути их решения с точки зрения государственных органов Кыргызстана, иностранных государств, гражданского общества и бизнеса (по числу четырех групп).

Если не вдаваться в детали, выполнение такого полуигрового задания показало: студенты БГУ и МУКа не сомневаются в необходимости двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией. И в дальнейшем (а совсем скоро они станут молодыми специалистами, многие – специалистами-международниками) готовы всемерно развивать российско-кыргызские отношения. Многие из них всерьез заинтересовались презентацией, которую провел сотрудник Фонда Горчакова Виталий Сагитов. Бишкекские студенты хотят участвовать в совместных кыргызско-российских мероприятиях разного характера, посещать организованные фондом тренинги и стажировки, при поддержке фонда заниматься проектной деятельностью, а потом, если возможно, трудоустроиться в России.

Проблемы в разных сферах практически одинаковые, и главная из них – несовершенство законодательства. Речь шла и о разном уровне развития, и о невнятной российской миграционной политике, и о кыргызских банковских и таможенных бедах, и о том, что прекрасные законы очень часто не имеют никакого отношения к реальной жизни, и об отсутствии нужной информации (при потоках ненужной и вредоносной).

Студенты ведущих вузов Бишкека выступают за открытие дополнительных (более доступных) курсов русского языка для молодежи из глубинки; за создание некой интернет-платформы с условным названием "Билем.kg" ("Знаю.kg"), где каждый молодой человек из Кыргызстана мог бы получить исчерпывающую информацию о том, какие молодежные форумы проходят или намечаются в России, в каких российских журналах можно публиковать научные статьи, а также о новинках в сфере кино, театра, узнавать другие новости культурной жизни. Связь – двусторонняя, то есть российская молодежь, интересующаяся Кыргызстаном, могла бы успешно пользоваться этим же приложением.

Преподаватели и ученые из Кыргызстана (и Казахстана, и Узбекистана) тоже видят сложности во взаимодействии с российскими коллегами. Кроме явной нехватки информации друг о друге и о том, что обсуждается экспертным сообществом той или иной страны, все отмечают неготовность прислушиваться к мнению друг друга. И это при том, что говорят все по-русски – и вроде бы об одном и том же… Кыргызским ученым трудно пробиться в российские журналы, и часто приходится публиковать серьезные и полезные для обеих стран статьи там, где их, скорее всего, никто не прочтет.

За два с половиной дня семинара (14-16 ноября) говорилось о многом. Многое успели обсудить, на многое обратить внимание соседей по континенту. Принимать решения – тем, от кого это зависит. А международный семинар вполне оправдал свое название – "Контуры сотрудничества". Контур, как известно, - это линия, определяющая внешнюю форму предмета или явления, без подробностей и нюансов. Основной его задачей было осознать насущную необходимость сотрудничества, схематично обозначить вопросы, способствующие или препятствующие такому сотрудничеству, и так же схематично наметить возможные пути их решения.