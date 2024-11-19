Погода
$ 86.49 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

В Кызыл-Кие снесены незаконные постройки на территории парка

208  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проверки, проведенной Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в городе Кызыл-Кия Баткенской области было установлено, что 70 соток земли, относящейся к парку имени Молдо Кулмата, незаконно заняты 24 местными жителями.

Ранее, указанным гражданам был составлен акт, и несмотря на неоднократные предупреждения, они не выполнили требования.

В итоге, на основании статьи 434 Кодекса КР "О правонарушениях" снесены постройки на незаконно занятых землях, а за ненадлежащий надзор за указанным парком, мэрии города и департаменту муниципальной собственности при мэрии наложен штраф на общую сумму 26000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440882
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  