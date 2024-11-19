В Кызыл-Кие снесены незаконные постройки на территории парка

В ходе проверки, проведенной Службой по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в городе Кызыл-Кия Баткенской области было установлено, что 70 соток земли, относящейся к парку имени Молдо Кулмата, незаконно заняты 24 местными жителями.

Ранее, указанным гражданам был составлен акт, и несмотря на неоднократные предупреждения, они не выполнили требования.

В итоге, на основании статьи 434 Кодекса КР "О правонарушениях" снесены постройки на незаконно занятых землях, а за ненадлежащий надзор за указанным парком, мэрии города и департаменту муниципальной собственности при мэрии наложен штраф на общую сумму 26000 сомов.