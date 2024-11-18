Неделя будет полна астрономических событий. Гороскоп с 18 по 24 ноября

Предстоящая неделя богата знаковыми астрономическими событиями. Первое из которых окончательный переход Плутона из созвездия Козерог в зодиакальное созвездие Водолей, в котором он пробудет до 2041 года. И состоится это событие 19 ноября. Это будет окончательный переход Плутона в Водолей. Последние два года он был на границе между этими созвездиями и вот теперь он окончательно переходит в Водолей, что положит начало новому этапу развития. На этой же неделе Солнце переходит в зодиакальное созвездие Стрелец и случится это в ночь с 21 на 22 ноября, а если быть точнее, то 22 ноября в 2 часа 44 минуты бишкекского времени (21 ноября в 22 часа 44 минуты московского времени). Решать срочные вопросы, запускать новые проекты лучше на этой неделе, поскольку с 26 ноября Меркурия перейдёт в ретроградное движение. В целом неделя созидательна. Первая половина понедельника будет насыщена поездками, встречами. Самое время заниматься отправкой посылок и грузов. Можно запускать новые проекты, особенно связанные с онлайн бизнесом. Вторая половина понедельника, вторник и среда – размеренные дни. Благоприятствуют изучению иностранных языков, поездкам, особенно на отдых у моря. Время решать накопившиеся проблемы в семейных отношениях. Четверг и пятница – динамичные дни. Благоприятствуют старту новых проектов, регистрации компаний. Удачны для различных покупок, инвестиций. С четверга по воскресенье удачные дни для посещения парикмахера и косметолога. Суббота и воскресенье располагают к рутинным делам, до которых давно не доходили руки. Покупки практичны.

Овен – разрешив финансовые вопросы и пополнив казну, вы освободите время для общения, поездок, новых знакомств. Перемены в окружении, подтолкнут вас к поиску новых путей развития. Вместе с новыми увлечениями, деловыми проектами начнёт расширятся круг общения, а с давние отношения начнут меняться, учитывая ваш духовный и профессиональный рост. Вероятны дальние поездки. Параллельно успешно будут решаться вопросы с документами.

Телец – деловые встречи устранят недопонимания в сотрудничестве, а свидания восстановят гармонию в отношениях. Преодолев трудности в общении, вы устремитесь навстречу новым карьерным высотам. Жизнь будет подталкивать к экспериментам в карьере, и они окажутся успешными. В итоге вы создадите новые источники доходов, продвинетесь по карьерной лестнице, либо выведете на новый уровень собственный бизнес. Возможно восстановление давних дружески, либо амурных отношений.

Близнецы – споры начнут утихать, освободив время для завершения начатой работы. Появятся свежие идеи, которые поспособствуют росту доходов и преодолении карьерного тупика. Переоценка ценностей и приоритетов поможет определиться с долгосрочными целями. Откроются возможности для дальних поездок, связанных с учёбой или работой. Успеху будут содействовать советы и критика новых знакомых. Их непредвзятый взгляд поможет проработать недостатки, мешающие шагу вперёд.

Рак – неделя начнётся с полезных деловых встречи, а также увлекательных вечеринок и свиданий. Вдохновение позволит найти возможности для реализации смелых планов. А уже с середины недели на первый план выйдут карьерные и финансовые вопросы. Встречи с руководством и влиятельными людьми станут толчком к развитию и кардинальным переменам в работе. Не испугавшись преобразований, вы сможете существенно увеличить доходы, достичь новых успехов в карьере. Поторопитесь с оформлением документов.

Лев – неспешный ход дел начала недели позволит привести мысли и здоровье в порядок, заняться покупками и завершить важные домашние дела. Динамика жизни резко поменяться во второй половины недели. Свободного времени не останется ввиду многочисленных деловых и дружеских встреч, свиданий, участия в различных мероприятиях. Пересмотр приоритетов позволит освободиться от прежних намерений и планов, которые безнадёжно устарели.

Дева – не откладывайте на потом деловые и дружеские встречи, свидания. Ваши идеи произведут нужное впечатление на деловых партнёров и коллег, что добавит возможностей для развития. А признания в чувствах, которые пока ещё ждут, укрепят отношения. Отложив встречи или поездки на потом, вы моете упустить возможности, поскольку преобразования в доме, собственном деле полностью займут ваше время надолго..

Весы - в начале недели удастся поправить финансовое положение благодаря дополнительным источникам доходов и вовремя принятым решения. Постарайтесь рассчитаться долгами. Уже на следующей неделе Меркурий будет двигаться ретроградно и рассчитаться с долгами будет сложнее. Вторая половина недели пройдёт в незапланированных встречах и поездках. Меняйте планы, подстраиваясь под ситуацию. Проявив гибкость, вы выиграете, оказавшись в нудное время и в нужном месте.

Скорпион – возникшие идеи презентуйте в начале недели. Они придутся по душе, что пойдёт на пользу не только бизнесу и учёбе, но и амурным отношениям. В дальнейшем подходящий момент не скоро представится. Со второй половины недели вы будете заняты преобразованиями в доме и собственном бизнесе, а также покупками. Непродолжительный ремонт в доме будет кстати, поскольку уже на следующей неделе даже незначительные дела могут зависть надолго. Можно заниматься сделками с невидимостью.

Стрелец – не загружайте начало недели трудными делами. Позаботьтесь о здоровье, восстановите силы, наберитесь энергии. Заодно помечтайте, выстраивая планы на будущее. С середины недели вы окажитесь в водовороте встреч, общения, различных сообщений, а потому вы должны быть в отличной форме, чтобы всюду успеть. Встречи и общение заложат основу развития и успеха. Финансовые поступления сохранятся, и вы сможете сделать хорошие приобретения.

Козерог – после периоды неопределённости появится понимание как действовать дальше. Встречи с друзьями, коллегами и деловыми партнёрами помогут определиться с планами и стратегией их достижения. В начале недели вероятны поездки. Во второй половине недели появится возможность заняться здоровьем, а также решением финансовых вопросов. Благодаря полученным знаниям, вы сможете создать новые источники доходов. И первые шаги к этому будет сделаны во второй половине недели.

Водолей – общение с руководством и влиятельными людьми в начале недели позволит решить значимые вопросы, связанные с карьерой, а также получить необходимые документы. Во второй половине недели начнётся этап существенных преобразований, в первую очередь затрагивающий ваши взгляды на жизнь, имидж. Иной взгляд на жизнь отразится на приоритетах и, как следствие, затронет круг вашего общения. .

Рыбы – от проведённых в начале недели встреч и поездок будет многое зависеть. Вы узнаете много полезной информации, обзаведётесь интересными знакомствами. В свою очередь вы также сможете проявить себя, презентуя свои идеи. Возможны дальние поездки, либо вы определитесь с путешествиями, которые состоятся в обозримом будущем. Благодаря проявленной активности, вы сможете начать карьерные преобразования во второй половине недели. Влиятельные люди сделают значимое предложение, которое кардинальным образом изменит профессиональный путь.

Астролог Андрей Рязанцев