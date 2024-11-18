Кыргызстан в составе ЦАРЭС подписал Декларацию по климату и торговле

В рамках 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в городе Баку (Азербайджан) заместитель министра экономики и коммерции Санжарбек Болотов принял участие на заседании Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по итогам мероприятия состоялось подписание Декларации о партнерстве ЦАРЭС по климату, инновациям и торговле.

В декларации отмечена Горная инициатива президента Садыра Жапарова по сохранению ледников и развитию горной экосистемы.

Не мало важно отметить, что ранее был принят план действий по изменению климата и запущен Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию ЦАРЭС.