В Чуйской области оштрафовали водителя за тонировку и поддельные номера

За незаконное затемнение стекол с поддельными номерами водитель оштрафован на 40 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения во время проверки территории Чуйской области обнаружили автомашину марки "Мазда" с незаконно затемненными стёклами. При осмотре автомашины было установлено, что номерной знак поддельный. В связи с чем на место прибыла Следственно оперативная группа. Автомашина водворена на штрафстоянку, к водитель был оштрафован на 40 тысяч сомов за незаконное затемнение окон и управление автомобилем с поддельными номерами