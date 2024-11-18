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В Чуйской области оштрафовали водителя за тонировку и поддельные номера

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За незаконное затемнение стекол с поддельными номерами водитель оштрафован на 40 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения во время проверки территории Чуйской области обнаружили автомашину марки "Мазда" с незаконно затемненными стёклами. При осмотре автомашины было установлено, что номерной знак поддельный. В связи с чем на место прибыла Следственно оперативная группа. Автомашина водворена на штрафстоянку, к водитель был оштрафован на 40 тысяч сомов за незаконное затемнение окон и управление автомобилем с поддельными номерами


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URL: https://www.vb.kg/440897
Теги:
Чуйская область, штраф, ГУОБДД
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