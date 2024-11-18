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США поддержат гуманитарные инициативы Кыргызстана, включая репатриацию

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Сегодня министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял посла США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-американского сотрудничества, уделив внимание политическому диалогу, экономическому взаимодействию, инвестициям и гуманитарным вопросам.

Министр поздравил посла США с успешным проведением президентских выборов и подчеркнул готовность Кыргызстана к дальнейшему углублению двусторонних отношений, в том числе в формате С5+1.

В свою очередь, Лесли Вигери подтвердил готовность США к укреплению сотрудничества с Кыргызстаном на двустороннем уровне и в рамках региональной платформы С5+1.

Кроме того, американский посол выразил поддержку гуманитарным инициативам Кыргызстана, включая репатриацию граждан – женщин и детей из Сирии и Ирака, и подтвердил готовность США оказывать техническое содействие в этих вопросах.

В завершение встречи обе стороны отметили важность открытого диалога и выразили уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/440900
Теги:
МИД, США, сотрудничество, Кыргызстан
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