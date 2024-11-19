Бакыт Бакетаев: Опытный чиновник легко может заморозить любые реформы

Наблюдая за ростом экономики Кыргызстана, я, как старый чиновник с сорокалетним стажем, хотел бы отметить, что пятьдесят процентов успеха политики президента зависит от чиновников. Между тем, само понятие "чиновник" давно приобрело уничижительное значение. И все потому, что среди них есть, те, кто позорит и компрометирует чиновничьи ряды.Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Есть и такие менеджеры, организаторы, которые в условиях нынешних реалий в рамках нашего законодательства (которое трудно назвать совершенным), умудряются приносить немало пользы обществу и государству. Если какой-нибудь бюрократ захочет помешать претворению в жизнь политики президента, он легко и обоснованно, основываясь на законах, может притормозить любые реформы. Вместе с тем бывают функционеры, которые могут очень грамотно, толково и в короткие сроки проводить реформы в любой отрасли.

Чтобы быстро и эффективно проводить политику президента многим нашим чиновникам приходится искать в непроходимых дебрях нашего законодательства юридически обоснованные решения. Иногда вынуждены изменять те или иные статьи законов, дабы они способствовали решению социальных и прочих вопросов, строительству тех или иных социальных объектов.

Опытный чиновник легко может заморозить любые реформы обосновано. Равно как в силах найти десятки законов, которые запрещают осуществлять эти реформы.

Это работает и в обратную сторону. То тот же толковый чиновник может найти сотни лазеек в законодательстве, которые позволяют проводить эти реформы. Все зависит от позиции, которую занимает конкретное должностное лицо.

У Жогорку Кенеша сейчас очень много работы, так как депутатам приходится перелопачивать законодательство, вносить изменения, чтобы кабинет министров мог быстро и на законных обоснованиях работать над развитием нашей экономики.

На ум приходят следующие примеры добросовестного отношения к делу со стороны функционеров. Скажем, если бы мэр Бишкека Айбек Джунушалиев оглядывался на запрещающие законы, он мог вполне обоснованно ничего не делать в столице. Однако, как вы видите, в городе идет бурное строительство разного рода объектов, что улучшает инфраструктуру города.

Хотел бы также отметить работу Российско-Кыргызского Фонда развития. Его в настоящее время возглавляет Артем Новиков. Несмотря на свою молодость, он уже имеет огромный опыт руководства, был министром, исполняющим обязанности премьер-министра. Этот опыт и приобретенные навыки дают ему возможность решать масштабные задачи Фонда. На сегодняшний день выполнено работ на полмиллиарда долларов. Кроме того, запланировано проектов ещё на полмиллиарда долларов до 2027 года.

Вот таких чиновников, у которых работа спорится, чья деятельность приносит результаты, надо оценивать по достоинству, награждать орденами и медалями высокого ранга. Это позволит поддержать их стремление к развитию, мотивировать их на дальнейшую плодотворную работу.

У нас же, зачастую, дают ордена и медали непонятно, кому и непонятно, за что. Любую награду надо заслужить, иначе этот символ, которым государство отмечает особо отличившихся, превратится в пустую и никому не нужную бижутерию. Ещё Сократ за много веков до нас говорил "Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину"", - сказал эксперт.