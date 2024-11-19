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Пресс-тур по Каппадокии: Живописные пейзажи и древняя культура

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- Назгуль Абдыразакова
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Каппадокия с её магическими ландшафтами и богатой историей стала настоящим откровением для группы журналистов из Кыргызстана. Этот регион, охватывающий такие города, как Аксарай, Невшехир, Нигде, Кайсери и Кыршехир, поражает своей природной красотой и историческим наследием.

Волшебные дымоходы и музеи под открытым небом

Скальные образования, называемые "волшебными дымоходами", являются настоящими природными чудесами. Эти конусообразные каменные структуры, некоторые из которых достигают 45 метров в высоту, в свое время служили в качестве жилищ и храмов. Здесь люди создавали подземные города и комплексы, что превратило Каппадокию сегодня в настоящий музей под открытым небом.

Взлёт на воздушном шаре и магия танца дервишей

Каждый день нашего путешествия был наполнен яркими моментами. Мы начали с завораживающего танца дервишей, погрузившего нас в атмосферу мистики древних обрядов. Затем мы продолжили день волнующим полётом на воздушном шаре, который подарил нам невероятные виды на долины и скальные образования. Но настоящие испытания нас ждали впереди.

Конные прогулки и квадро сафари

Конная прогулка по тропам Каппадокии - это и мощнейшая эмоциональная встряска, и одновременно любование окружающими красотами природы. Неопытность в обращении с лошадьми превращает маршрут в настоящее испытание. Однако Юсуф Мухаммади, наш инструктор из Афганистана, оказался мастером своего дела. Его спокойствие, уверенные действия и искренняя забота помогли преодолеть страх. Легкость, с которой он управлял лошадью, напоминала героя мультфильма "Спирит: Душа прерий".

После лошадей нас ждало квадросафари - мощный выброс адреналина и ощущение свободы. Быстрая скорость, ветер в лицо и захватывающие виды Каппадокии подарили незабываемые впечатления.

Невшехир: Историческое сердце Каппадокии

Невшехир - это не только центр региона, но и хранитель истории и культуры. Этот город, прошедший через множество цивилизаций, включая хеттов и Османскую империю, славится своими древними памятниками и ремёслами. Мы посетили Музей под открытым небом в Гёреме, где на стенах древних церквей можно увидеть сцены из Библии, украшенные изысканными фресками. Также Невшехир славится производством шёлка, керамики и ковров, окрашенных натуральными красителями.

Подземный город Деринкую

Мы побывали в одном из самых впечатляющих памятников региона - подземном городе Деринкую. Этот город, уходящий на глубину 85 метров, стал настоящим открытием. Его система тоннелей, поражает своей сложностью и масштабностью. Деринкую использовался как убежище, а сегодня привлекает туристов своей загадочной атмосферой.

Долины и сказочные трубы

- Долина Деврент, известная своими необычными каменными трубами, среди которых выделяется камень в форме верблюда.

- Долина Пашабаг (Монашеский виноградник) поражает своим многослойным каменным ландшафтом и церковью, высеченной в скале.

- Долина Уч Гюзелер - идеальное место для романтических снимков на фоне заката.

Аваныс: Центр гончарного искусства

Городок Аваныс знаменит своими гончарными традициями, которые насчитывают более 4000 лет. Здесь местные мастера используют глину из реки Кызылырмак, из которой создают уникальные керамические изделия. В одной из мастерских мы смогли попробовать себя в роли гончаров и создать собственные изделия под руководством опытных мастеров.

Долина Любви

Долина Любви, или Баглыдере, - одно из самых волшебных мест Каппадокии. Это место, где по преданию, феи оставили свои следы в виде причудливых каменных труб. Прогулка по долине на закате - это незабываемый опыт, наполненный гармонией и красотой.

Мустафапаша: Тихий уголок истории

Мустафапаша (Синасос) - это тихий городок с уникальной архитектурой, в котором слились христианские и мусульманские традиции. Здесь можно увидеть церкви и мечети, а также дома с резными фасадами. Одной из главных достопримечательностей является церковь Константина и Елены с уникальной резьбой.

Кайсери: Историческое наследие и гастрономические шедевры

Кайсери - это город, в котором встречаются древность и современность. Здесь мы увидели великолепные исторические памятники, такие как Часовую башню, Археологический музей, где хранятся древние экспонаты. Но не менее восхитительна и местная кухня. В Кайсери можно попробовать пастырму (вяленое мясо), манты (пельмени с мясом) и другие гастрономические шедевры, которые делают этот город настоящей гастрономической столицей региона.

Данный пресс-тур был организован по инициативе Совета по культуре посольства Турции при поддержке авиакомпании Turkish Airlines и Турецкого агентства по развитию туризма (TGA).


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URL: https://www.vb.kg/440905
Теги:
туризм, Турция, Кыргызстан, журналисты
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