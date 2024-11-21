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"Каждый кричит что хочет": Малышева раскритиковала врачей-блогеров

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- Светлана Лаптева
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Госдума России поддержала врача и телеведущую Елену Малышеву, которая в своем выступлении раскритиковала врачей-блогеров, заявив, что они должны выкладывать в сеть дипломы и лицензии

Медики, которые занимаются блогерством, должны подтверждать свою квалификацию документами, заявила врач и телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что вещи, касающиеся такой деятельности, следует "жестко и серьезно" регламентировать, пишет URA.ru. По мнению Малышевой, Минздрав должен стать главной в России организацией с ассоциацией врачей-блогеров.

Интернет представляет собой кошмарную конгломерацию людей, где каждый кричит что он хочет. И, к сожалению, голоса подлые и несправедливые звучат гораздо громче, чем все остальные. <...> Все медики, которые работают в соцсетях, чтобы привлечь клиентов, должны стать членами этой ассоциации, - подчеркнула она.

Ранее Елена Малышева и ее соведущие кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов посоветовали проходить в день минимум 3867 шагов, чтобы продлить жизнь. При этом даже 2337 шагов в день хватает, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

До этого Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявила, что в России необходимо вернуть практику йодирования соли. С таким требованием она обратилась к Государственной думе. Она напомнила, что обязательное добавление йода в соль практиковалось в Советском Союзе, но позже было отменено.

Источник: news.ru


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URL: https://www.vb.kg/440913
Теги:
Россия
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