ЧМ-2026: Смотрите исторический матч Кыргызстан-Иран на Мega TV

19 ноября на главной спортивной арене столицы - стадионе имени Долона Омурзакова - национальная сборная Кыргызстана по футболу в рамках третьего раунда чемпионата мира 2026 года встретится с Ираном - одним из сильнейших соперников по группе.

Этот матч имеет особое значение для сборной Кыргызстана, которая впервые в своей истории вышла в третий раунд Отборочного турнира на Чемпионат Мира. Поддержка болельщиков на родной арене будет как никогда важна для команды. Футболисты намерены продемонстрировать свои лучшие качества и продолжить борьбу за возможность попасть на главный футбольный турнир мира.

Начало матча в 20:00. Вход на стадион будет открыт для зрителей с 18:00. Во время игр на главном стадионе столицы болельщики смогут не только насладиться матчем, но и делиться яркими моментами в реальном времени с друзьями и близкими. Все это благодаря бесплатному Wi-Fi от государственного оператора сотовой связи MEGA.

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Напомним, что этот турнир – часть отборочного цикла на Чемпионат Мира 2026 года, и каждое очко имеет огромное значение. Для кыргызстанских болельщиков это уникальная возможность поддержать свою команду в историческом выступлении на международной арене.

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