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Школа и земельный участок в Таласской области возвращены государству

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Прокуратура Айтматовского района Таласской области выявила незаконную передачу объектов социальной инфраструктуры в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в 2004 году здание старой школы в селе Жоон-Добо было продано гражданину Б.С. по заниженной стоимости. Позже, в 2005 году, этому же лицу был передан земельный участок площадью 1,52 га, на котором расположено здание.

Прокуратура внесла акт прокурорского реагирования для возврата незаконно переданных объектов. По итогам рассмотрения школа и земельный участок стоимостью 3,28 млн сомов были возвращены в государственную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/440918
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область, школа
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