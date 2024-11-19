"ЦОН" теперь в Tunduk: все госуслуги в одном приложении

Министерство цифрового развития информирует граждан о новой вкладке "ЦОН" в мобильном приложении Tunduk. Этот раздел объединяет услуги Центров обслуживания населения (ЦОН), позволяя гражданам легко находить и использовать нужные сервисы онлайн, без необходимости посещать ЦОН.

С помощью этой вкладки доступны следующие востребованные сервисы:

- Онлайн-запись в ЦОН - с мая 2024 года в мобильном приложении Tunduk работает сервис электронной записи в Центры обслуживания населения. Он позволяет гражданам заранее выбрать удобное время для визита, избегая очередей и сокращая время ожидания.

- Регистрация по месту жительства (прописка) - с октября 2024 года в Tunduk доступен сервис для регистрации по месту жительства. Он позволяет владельцам недвижимости регистрировать себя, своих детей или других лиц дистанционно, без посещения ЦОН. Это нововведение значительно упрощает процесс прописки.

- Подача заявления на обмен ID-паспорта - с 15 ноября 2024 года граждане могут подать заявление на обмен ID-паспорта через приложение Tunduk. Новый сервис упрощает процесс, позволяя заменить паспорт без посещения ЦОН для подачи документов.

- Оцифровка документов ЗАГС - с июля 2024 года запущен сервис оцифровки записей актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке и другие). После обработки заявки документы становятся доступны в цифровом формате.

- Справка о количестве зарегистрированных лиц по адресу - с октября 2024 года в приложении доступен сервис, позволяющий собственникам жилых помещений получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по адресу в несколько кликов, без визита в ЦОН.

- Повторное получение свидетельства - услуга позволяет подать заявление на повторное получение свидетельств актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и другие). Все этапы подачи заявки происходят дистанционно через приложение.

- Выписки из актов гражданского состояния - через приложение граждане могут получить выписки из актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и другие). Услуга доступна онлайн, что позволяет быстро получить необходимые документы.

Вкладка "ЦОН" создана для удобства граждан, упрощая доступ к государственным услугам. Это экономит время, исключает очереди и снижает нагрузку на Центры обслуживания населения.