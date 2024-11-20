Депутаты ЖК поблагодарили Свердловскую область за помощь Баткену

Ученики школы имени Дмитрия Карбышева № 1 города Кызыл-Кия Баткенской области получили в дар от Свердловской области свыше тысячи учебников и методических пособий по русской литературе, алгебре и физике. В этой связи депутаты Жогорку Кенеша КР поблагодарили за помощь российский регион.

Акция передачи большой партии книг прошла по инициативе Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Проект по гуманитарному сотрудничеству с Кыргызстаном по решению главы региона Евгения Куйвашева имеет статус губернаторской программы. Количество книг полностью закроет потребности старшеклассников школы. Учебники отвечают требованиям Министерства образования и науки Кыргызской Республики, и включены в перечень рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях с русским языком обучения.

В этом учебном году в школе № 1 имени Дмитрия Карбышева проходят обучение 1445 детей, средняя наполняемость в классах 45-48 ученика. В эту же школу, помимо учебных пособий, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области отправлен и новый спортивный инвентарь, включая мячи, обручи, секундомеры, скакалки и шахматы. Проект реализуется при поддержке Фонда губернаторских программ Свердловской области и при содействии региональной некоммерческой организации "Наш дом". Статус губернаторской программы проекту гуманитарного сотрудничества с Кыргызстаном в Свердловской области был присвоен в 2020 году. Ранее при содействии Свердловской области были реализованы проекты по обеспечению учебниками школ Ошской области, изготовление копии памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову в Бишкеке, а также оказана гуманитарная помощь детям из нуждающихся семей в Баткенской области.

Депутаты Жогорку Кенеш высоко оценили инициативы Свердловской области. Заместитель председателя Комитета по социальной политике Аида Исатбек кызы подчеркнула, что для Кыргызстана Россия прежде всего стратегический партнер, и в этой связи знание русского языка жителями страны является одним из важнейших факторов для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и в социальной сфере. И очень хорошо, что российские регионы оказывают такую масштабную поддержку регионам Кыргызстана.

Член Комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике Сеидбек Атамбаев считает, что любые препятствия для распространения русского языка будут не только обострять отношения. Это может привести к тому, что для наших российских друзей станет сложнее оказывать помощь школам Кыргызстана в обеспечении учебниками, литературой и многим другим. А знание русского языка может только помочь в успешной профессиональной карьере молодым людям. В Кыргызстане при содействии России реализуется большое количество промышленных и энергетических проектов. А гуманитарные инициативы наших друзей из "опорного края" России показывают, что дружба и взаимное сотрудничество будет только развиваться.

На следующий год Свердловское область и ряд других регионов разрабатывают новые направления гуманитарной поддержки для регионов Кыргызстана.

Напомним, в феврале этого года Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев предложил отказаться от обучения на русском языке в начальных классах школ республики, ранее парламентарий отметился несколькими резонансными выступлениями, связанными с ограничениями на использование русского языка в Кыргызстане.