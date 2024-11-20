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В КР в пилотном режиме запущена информационная система "PhytoKG"

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- Светлана Лаптева
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На текущем этапе проект запущен в режиме пилотного использования для тестирования всех функций специалистами территориальных управлений Департамента химизации, защиты и карантина растений. С 1 марта 2025 года будет внедрена в режиме промышленной эксплуатации.

ИС "PhytoKG" была разработана при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и нацелена на автоматизацию процессов в сфере карантинных фитосанитарных мер и перехода на электронный обмен документами при внешнеэкономической деятельности.

Основные цели системы включают:

• Электронную подачу заявок на фитосанитарные сертификаты через портал ИСЕО ГП "Центра "единого окна" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

• Интеграцию с государственными базами данных, что ускорит процесс обработки информации;

• Обмен электронными сертификатами через международную сеть HUB ePhyto Solution и выполнение процессов, предусмотренных решениями ЕАЭС.

Результаты внедрения:

ИС "PhytoKG" обеспечит прозрачность, ускорение и упрощение процедур фитосанитарной сертификации, а также позволит укрепить внешнеэкономическую деятельность страны. Система также повысит уровень контроля за фитосанитарным состоянием продукции и снизит риски распространения карантинных объектов.

Министерством утверждено Положения о государственной информационной системе "PhytoKG" Департамента химизации, защиты и карантина растений. Техническим оператором системы назначено Государственное учреждение "АгроСмарт".


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URL: https://www.vb.kg/440935
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