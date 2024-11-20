Новая ядерная доктрина России: что изменил указ Владимира Путина

Владимир Путин утвердил указом новую ядерную доктрину России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил - изменения в политике ядерного сдерживания продиктованы политической ситуацией.

Запад может считать это последним предупреждением. Настоящие красные линии проведены. Разрешение США на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России может повлечь ответный ядерный удар.

Теперь это закреплено на документальном уровне.

ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ НОВОЙ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЫ РФ

1. Базовый принцип: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета России.

2. Готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание.

3. РФ применит ядерное оружие в случае критической угрозе суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.

4. Обновленная ядерная доктрина дает определение противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание.

- Потенциальным противником становятся неядерные страны, проявляющие "с участием или при поддержке ядерной страны".

- Страны, предоставляющие свою территорию и ресурсы для агрессии против России.

- Агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.

5. Перечислены новые условия "ядерного ответа" России. Мы можем прибегнуть к крайним мерам при

- Массированном старте военных самолетов,

- Крылатых ракет (например, ATACMS)

- Беспилотников и других летательных аппаратов.

Важным условием будет являться пересечение всеми ими границы РФ.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основные пункты новой доктрины прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.

- Когда я читал текст новой доктрины, не поверите, вспомнил о предупреждениях, карточках в футболе. Этот документ – это вторая желтая карточка, которая еще не превратилась в красную. И это последнее предупреждение прямо адресовано НАТО. Особенно положение, что любая страна, которая будет проявлять агрессию в отношении России, втянет в войну с Россией весь блок. Это прямой сигнал НАТО.

Есть другой пункт. В нем тут предупреждаются страны, которая предоставляет свою территорию и воздушно-морское пространство для агрессии против России. Так вот, я напомню нашим дорогим радиослушателям, что сегодня в Европе 5 стран, которые держат на своей территории ядерное оружие США - это Турция, Голландия, Германия, Бельгия, Италия.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

- Обратите внимание, ни в одной доктрине ядерной еще не звучало применение оружия массового поражения, замечает полковник Баранец. - А это не только ядерные бомбы или ракеты. Это и химическое оружие, это и бактериологическое оружие. Вы понимаете, о чем предупредил наших потенциальных противников Путин?

Что самое главное - мы в очередной раз констатируем: использование России ядерного оружия - это крайняя, крайняя мера. И на Западе должны услышать серьезность этого заявления. Теперь перед ними четко нарисованы "красные линии", не воображаемые, а вполне реальные. И ответом на их пересечение может стать ядерный удар.

Источник: kp.ru