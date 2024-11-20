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В Шамалды-Сае начал работу восстановленный железобетонный цех

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Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев совершил рабочую поездку в Джалал-Абадскую область и принял участие в открытии железобетонного цеха в городе Шамалды-Сай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, новый объект заработал на каскаде Таш-Кумырских ГЭС в составе ОАО "Электрические станции".

Министр отметил, что реконструкция простаивавшего цеха стала значимым событием для энергетической отрасли и пожелал сотрудникам успехов в работе.

Производственная мощность цеха составляет 60 м³ в час, что соответствует 1440 м³ в сутки. Здесь производят бетонные изделия, столбы, плиты, регилы и другие материалы, необходимые для строительства и ремонта.

Реконструкция цеха началась в сентябре 2024 года и завершилась в октябре. Финансирование и работы по восстановлению объекта обеспечило ОАО "Электрические станции". В цехе трудятся 20 человек, а его продукция используется как для ремонта гидроэлектростанций, так и в строительстве.

Ранее цех работал с 1956 по 2020 год, и его продукция применялась при возведении Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.


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URL: https://www.vb.kg/440942
Теги:
ГЭС, Джалал-Абадская область, Минэнергопром
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