В Шамалды-Сае начал работу восстановленный железобетонный цех

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев совершил рабочую поездку в Джалал-Абадскую область и принял участие в открытии железобетонного цеха в городе Шамалды-Сай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, новый объект заработал на каскаде Таш-Кумырских ГЭС в составе ОАО "Электрические станции".

Министр отметил, что реконструкция простаивавшего цеха стала значимым событием для энергетической отрасли и пожелал сотрудникам успехов в работе.

Производственная мощность цеха составляет 60 м³ в час, что соответствует 1440 м³ в сутки. Здесь производят бетонные изделия, столбы, плиты, регилы и другие материалы, необходимые для строительства и ремонта.

Реконструкция цеха началась в сентябре 2024 года и завершилась в октябре. Финансирование и работы по восстановлению объекта обеспечило ОАО "Электрические станции". В цехе трудятся 20 человек, а его продукция используется как для ремонта гидроэлектростанций, так и в строительстве.

Ранее цех работал с 1956 по 2020 год, и его продукция применялась при возведении Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.