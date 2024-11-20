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Уланбек Далиев: В Иссык-Кульской области действует 287 мечетей

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- Светлана Лаптева
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В Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре прошло культурное мероприятие "Улут наркы – эл баркы" ("Национальные ценности – достоинство народа"). Основная цель – популяризация национальных традиций, обычаев и духовных ценностей кыргызского народа.

В мероприятии принимали участие муфтий Кыргызстана Азирети муфтий Абдулазиз кары Закиров, плномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, руководители религиозных организаций области и представители местных сообществ.

В своем выступлении Уланбек Далиев отметил, что сохранение и развитие национальных ценностей – это наш священный долг.

"Передача культурного и духовного наследия следующим поколениям требует слаженной работы государства и религиозных организаций. Сегодня на территории области действует 287 мечетей, из которых 222 прошли государственную регистрацию, и регистрация остальных продолжается. Кроме того, концепция государственной политики в религиозной сфере позволяет нам проводить эту работу системно и эффективно. Такие мероприятия играют важную роль в защите общества от экстремизма и терроризма, а также в укреплении единства и согласия", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/440944
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