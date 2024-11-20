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В КР выявлена схема продажи фальшивых водительских прав через соцсети

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Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД КР установили гражданина, распространявшего объявления о продаже водительских прав через Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в объявлениях предлагалось оформить удостоверения без экзаменов за 7–20 тысяч сомов. Для привлечения доверия в соцсетях публиковались паспорта, якобы принадлежащие покупателям прав. В ходе проверки выяснилось, что владельцы документов утратили их несколько лет назад.

Организатором схемы оказался 19-летний житель Чуйской области, студент столичного вуза. Рекламу распространяла 17-летняя жительница Бишкека, получавшая за это оплату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2 УК КР ("Мошенничество"). Следствие продолжается, МВД КР предупреждает граждан об осторожности и призывает сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/440958
Теги:
задержание, мошенничество, Кыргызстан, водительское удостоверение, соцсети, МВД
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