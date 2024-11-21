Профессор Усупбаев: Профилактика для медицины КР- ключевой драйвер развития

Спрос на здравоохранение растет. И как удовлетворить его при нарастающих системных и структурных проблемах – нехваткой ресурсов, кадров, растущей потребностью населения в медуслугах, ухудшением экологической ситуации, растущим бременем болезней, увеличением стоимости диагностики, лечения и лекарств? За пределами Бишкека, Оша, судя по длинным очередям на госпитализацию в национальных центрах, становится все труднее найти врача того или иного профиля и даже отделения со специализированным оборудованием.

Поездки чиновников по больницам сами по себе вряд ли могут исправить ситуацию. Отечественное здравоохранение, похоже, нуждается в серьезных изменениях своей модели развития. Хотя трудно сегодня сказать, какой модели Минздрав придерживается. Есть ли она у нас вообще сейчас? Своим мнением о ключевых направлениях развития здравоохранения поделился директор Научного центра урологии при Нацгоспитале, заведующий кафедрой урологии и андрологии КГМА, член-корр. НАН КР, доктор медицинских наук, профессор Акылбек Усупбаев.

- Основными приоритетами любой системы здравоохранения были и остаются доступность, повышение эффективности и качества медицинской помощи, поскольку от этого зависит снижение заболеваемости и смертности населения страны. То есть в центре внимания современного здравоохранения должен стоять пациент. Однако пока эти показатели, скажем так, не достигли у нас лучших результатов.

Почему?

- Как организатор здравоохранения я был и остаюсь сторонником предупредительной, профилактической медицины. Ещё в XIX веке знаменитый хирург Пирогов писал, что "медицина должна быть профилактической". Именно такой была система здравоохранения в СССР, построенная наркомом здравоохранения Семашко в первой половине XX века. Кстати, она довольно быстро вышла в мировые лидеры, так как позволяет предупредить развитие многих заболеваний и таким образом уменьшает нагрузку на госбюджет. Тем более, что максимально раннее выявление болезни – залог успешного лечения. Для нашего нынешнего здравоохранения его профилактическая направленность стала бы, без преувеличения, спасением.

Посмотрите, что происходит сегодня в наших больницах, не говоря о национальных центрах. В них не хватает мест из-за большого количества больных. Потому что сегодня мы занимаемся в основном лечением осложнений заболеваний, то есть их следствием. На мой же взгляд, надо сосредоточится на их прогнозировании и предупреждении, разработке и внедрении новых эффективных методов и средств профилактики. Поскольку тенденция по росту расходов на здравоохранение, появление все более новых и эффективных, но дорогостоящих инновационных препаратов и технологий, подталкивают к необходимости усиления профилактической направленности в оказании медицинской помощи. Ни одна даже богатая страна, а тем более наша, их уже не тянет. Будучи на стажировке по организации здравоохранения в Японии, Республике Корея, Швейцарии, России я убедился, что там как раз проводится политика профилактической медицины.

К сожалению, пока не видно профилактической направленности в политике нашего Министерства здравоохранения, она, скорее, ориентирована на ликвидацию провалов в отдельных областях. А это и есть неэффективное использование финансовых ресурсов системы здравоохранения. Например, в стране в последнее время стремительно растет количество больных с хроническим заболеванием почек, увеличивается количество больных, нуждающихся в гемодиализе. В районах уже открыты 35 частных гемодиализных центров, не считая Бишкека. Государство перечисляет им ежегодно три миллиарда сомов, еще более двух с половиной тысяч человек состоит в очереди на получение гемодиализа. Кстати, при профилактической медицине, в бывшем Союзе, таких больных было десятки, сегодня – тысячи.

Президент страны Садыр Жапаров поддерживает внедрение в стране операций по трансплантации почек и выделяет деньги из своего фонда больным, чтобы они могли прооперироваться в своей стране. Но мы, как я уже сказал, боремся со следствием болезни. А в чем ее причины? Их-то и надо исследовать, чтобы выработать эффективные решения проблемы для снижения заболеваемости. Возможно, одна из причин в отсутствии должного контроля за охраной труда работающих порой просто в жутких условиях молодых людей, многие из которых становятся позже пациентами нашего урологического центра или гемодиализных центров.

Другая причина и, думается, самая главная в том, что в стране днем с огнем не найдешь нефрологов. В регионах их вообще практически нет. Никто не хочет работать в этой службе, поскольку очень тяжелый контингент больных, большие нагрузки, а зарплаты маленькие. И если сложилась такая катастрофическая ситуация с больными этого профиля, то надо подключить семейных врачей к профилактике заболеваний почек.

Наблюдается вообще парадоксальная ситуация: количество больных с острой почечной недостаточностью увеличивается, а нефрологических отделений раз-два и обчелся. В Бишкеке их всего два – в Национальном госпитале и в Центре кардиологии и терапии, о регионах вообще говорить не приходится. Зато в стране десятки терапевтических отделений, и больше чем уверен, далеко не все их пациенты нуждаются в стационарном лечении, они могут получать его у своих семейных врачей. Можно же попробовать перепрофилировать часть отделений под нефрологические.

И не могу не сказать еще об одной нехорошей наметившейся тенденции. Врачи даже при незначительном нарушении функций почек сразу отправляют людей на гемодиализ, который им не нужен, который, наоборот, превратит их в неизлечимо больных. Тут либо сказывается непрофессионализм врачей, либо они получают за это бонус. Третьего не дано. Почки же очень умный орган. Если человек несколько раз получил гемодиализ, то почка начинает снижать свою функцию и постепенно угасает. Ко мне обращались за консультацией сотни человек, которым рекомендовали гемодиализ и которые в нем не нуждались. После соответствующего лечения функция их почек нормализовалась, эти люди сегодня здоровы. И таких много.

Но и само население в большинстве своём не думает о своем здоровье.

- Действительно, как показывает практика, немногие кыргызстанцы думают о здоровье, пока оно есть. Задумываться начинают в лучшем случае годам к 40–50, когда уже вылезают те или иные проблемы: с сердцем, давлением, сахаром в крови, почками и прочим. Среди приоритетов у населения лидируют семья, достаток, работа. Но не здоровье. И это диктует соответствующее поведение. Поэтому так важна профилактическая работа среди населения, чтобы не тратить миллиарды на лечение уже больных.

Если не будем заниматься предупреждением заболеваний, ранним их выявлением, то количество больных, а я говорю не только о больных с заболеваниями почек, будет увеличиваться и увеличиваться. Нагрузка на государство тоже будет расти. И ни одно государство не потянет расходов на лечение тех же сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. А помимо них есть еще ряд патологий, борьбу с которыми надо начинать не откладывая в долгий ящик. Понятно, что вмиг все это перестроить невозможно, но начинать-то надо.

Какие патологии вы имеете в виду?

- Бесплодие, например. Оно становится для страны серьезной проблемой, на которую обратило внимание руководство страны и забило тревогу. Бесплодие одного из супругов стало одной из причин огромного количества разводов в стране. Если раньше был один процент бесплодных пар, то теперь таковых десять. Сказываются, конечно, социально-экономическая ситуация, внутренняя и внешняя миграция, которая порождает другую проблему – рост заболеваний, передающихся половым путем, урогенитальных инфекций. Люди болеют, но не лечатся, или лечатся самостоятельно, что в конце концов приводит к серьезным осложнениям, после которых становится проблематично зачать ребенка. В придачу в стране нет ни одного государственного ЭКО-центра. Большинство супружеских пар едут в Алматы, где есть Институт репродукции человека, частные и государственные ЭКО-лаборатории. Стоит одна процедура не менее четырех тысяч долларов. То есть кыргызстанцы ежегодно оставляют у соседей миллионы долларов, которые могли бы остаться у нас.

Недавно по поручению правительства мы изучали научную деятельность наших научных центров. В частности, побывали в Научном центре репродукции человека. Наукой там и не пахнет, центр работает как роддом. Хотя по идее именно этот центр и должен заниматься изучением проблемы бесплодия и предлагать научно-обоснованные методы решения проблемы. На мой взгляд, на базе этого центра можно открыть государственную ЭКО-лабораторию. Если это не под силу государству, то центр можно ввести в состав КГМА, и на ее базе открыть такую лабораторию.

Акылбек Чолпонкулович, по логике вещей именно у вас должны проводиться операции по трансплантации почки. Но почему не проводите? Нет специалистов, опыта?

- Вы правильно заметили, кому, как не нам, заниматься трансплантацией почки. У нас есть прекрасно подготовленные специалисты, прошедшие стажировку в ведущих зарубежных клиниках, которые готовы хоть завтра приступить к операции. Но в Минздраве нам не дали "добро" на их проведение. Одна из причин отказа в том, что у нас нет соответствующих условий.

Дело в том, что пятый этаж в нашем центре занимает отделение микрохирургии глаза Нацгоспиталя. Почему отдали этот этаж нашим коллегам в ущерб урологической службе, особый разговор. Известно, что без протекции тут не обошлось. В итоге нам приходится делить операционную с офтальмологами. Ежедневно мы оперируем, как минимум, двадцать человек всего на трех столах и вынуждены работать с утра и до позднего вечера. Разумеется, такие условия не подходят для пересадки. Да и вообще для проведения высокотехнологичных операций.

Правда, сейчас появилась возможность исправить ситуацию. В свое время наш министр добился, чтобы частный центр микрохирургии глаза освободил занимаемое им помещение во второй ныне больнице (ранее шестой). В корпусе провели качественный капитальный ремонт, куда можно перевести наших соседей - отделение микрохирургии глаза. Главные врачи Нацгоспиталя и больницы не возражают. Но офтальмологи настроены против. Хотя это был бы государственный подход к решению давней проблемы.

В столице появилось бы наконец-то отделение микрохирургии глаза с прекрасными специалистами и с прекрасными условиями для лечения. Нонсенс, но в Бишкеке с населением более одного миллиона человек нет ни одного специализированного офтальмологического отделения. Отделение в больнице скорой медицинской помощи, можно сказать, не в счет. Оно, во-первых, очень маленькое, а во-вторых, предназначено в основном для экстренных пациентов. Но пока в нашей системе здравоохранения руководствуются принципом "ну как не порадеть родному человечку", вряд стоит ждать изменений.