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Ранее судимый мужчина задержан за кражу велосипеда в Бишкеке

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16 октября в милицию обратилась гражданка Э.С., которая сообщила о краже велосипеда марки "Гигант" стоимостью 127 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 октября: неизвестные лица похитили велосипед из подъезда дома на улице Фатьянова и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали ранее судимого гражданина А.Ч., 1995 года рождения.

Как выяснили оперативники, подозреваемый скрывался в городе Ош. После задержания его доставили в Бишкек и водворили в ИВС.

По информации УВД, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.1


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URL: https://www.vb.kg/440972
Теги:
задержание, кража, Ош, Бишкек
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