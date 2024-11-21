Ранее судимый мужчина задержан за кражу велосипеда в Бишкеке

16 октября в милицию обратилась гражданка Э.С., которая сообщила о краже велосипеда марки "Гигант" стоимостью 127 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 октября: неизвестные лица похитили велосипед из подъезда дома на улице Фатьянова и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали ранее судимого гражданина А.Ч., 1995 года рождения.

Как выяснили оперативники, подозреваемый скрывался в городе Ош. После задержания его доставили в Бишкек и водворили в ИВС.

По информации УВД, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.1