Почти 72 тысячи граждан КР в России находятся в зоне миграционного риска

По информации компетентных органов Российской Федерации, на октябрь 2024 года 71 949 граждан Кыргызской Республики находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства (в "зоне риска"). Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

В эту категорию входят граждане, для которых в базе данных МВД России отсутствуют сведения о заключении трудового или гражданско-правового договора, дактилоскопической регистрации, медицинском освидетельствовании или постановке на миграционный учет.

В случае наличия документов, подтверждающих законное пребывание в России, гражданам Кыргызстана рекомендуется обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД России для внесения данных в соответствующую базу и устранения риска.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана вскоре разместит информацию о гражданах, находящихся в "зоне риска", на портале migrant.kg. Граждане смогут самостоятельно проверить себя в списке и принять меры для урегулирования своего миграционного положения.

Кроме того, с 5 февраля 2025 года в России вступят в силу изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан". Иностранцы, находящиеся на территории России без законных оснований и не урегулировавшие свой статус, будут внесены в реестр контролируемых лиц и подлежат высылке.