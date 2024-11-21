"Чистая прибыль "Кумтора" за последние годы превысила 1,1 млрд долларов"

Президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов выступил в эфире телеканала "Ала-Тоо 24" и "Биринчи радио", где подробно рассказал о финансовых показателях предприятия с 2021 года.

В частности, он отметил, что в период с 2021 года по октябрь 2024 года чистая прибыль предприятия превысила 1 млрд 174 млн долл США. Чистая прибыль предприятия только за 10-й месяц 2024 года достигла 266,9 млн долл США.

Общая выручка за период с 2021 года по октябрь 2024 года составила 3 млрд 394 млн долл США. Если посмотреть в разрезе, то за 2021 год выручка составила 855,9 млн долл США, за 2022 год - 986,5 млн долл США, за 2023 год она достигла 849,0 млн долл США. С января по октябрь 2024 года выручка предприятия составила 702,8 млн долл США.

Что касается объема добычи золота, то, как сообщил Алмазбек Барыктабасов, всего за период с 2021 года по октябрь 2024 года добыто более 40 тонн золота.