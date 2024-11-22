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Евгения Строкова: У нас и так уже давно 12-летнее образование

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- Бакыт Стамов
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Недавно многие СМИ сообщили, что Кыргызстан готовится к переходу на двенадцатилетнюю систему школьного образования. В сети даже можно найти концепцию перехода, согласно которой начать внедрение новой системы предполагается уже с текущего, 2024/25 учебного года. Логично, что у реформы есть как сторонники, так и противники.

Издание "ВЭС24" попросило оценить ситуацию учредителя фонда "Евразийское поколение" Евгению Строкову.

– По сути, у нас и так уже давно 12-летнее образование. Специалисты этой сферы разработали 480-часовую программу подготовки детей к школе. Она называется "Наристе", ведется как на русском, так и на кыргызском языке. Пока что детки проходили ее либо на базе детского сада, либо в нулевом классе школы. Так что, по сути, ничего не изменится – просто этот класс будет первым, а остальные поднимутся на ступень выше, – поясняет наша собеседница.

Однако в большей степени, признается она, беспокоит именно наполнение новой учебной программы. Все зависит от того, кто будет финансировать.

И так уже говорят об изменениях в соотношении некоторых предметов в рамках естественных, точных и других наук. Подробности пока не сообщаются, но если сокращаются одни предметы, то явно готовятся какие-то новые.

– А вот нужны ли они нашим детям, что они будут развивать и на что влиять – другой вопрос, – подчеркивает Строкова.

По ее данным, в одной из соседних стран уже ввели предмет, который прямо или косвенно включает в себя ЛГБТ-повестку, исходя из учебника по данному предмету. По этому поводу было много возмущений родителей.

И конечно же, изменение программы может повлиять на такие предметы, как история, география, литература. Иначе говоря, на все то, что формирует кругозор ребенка и сказывается на идеологии, без которой опять же не может существовать школьная программа.

– Конечно, ее должно формировать именно государство, не сторонние силы. Она должна учитывать все традиционные факторы воспитания с учетом разных плюсов данной конкретной страны, – поясняет эксперт.

А по количеству учебных часов в кыргызских школах сейчас уже идет перегрузка по сравнению с другими странами постсоветского пространства. Дальше увеличивать уже невозможно – ребенок просто не выдержит. Поэтому, продолжает Евгения, идет сокращение одних предметов и внедрение других, для которых, как подсказывает логика, необходимы свои учебники. А кто и с каких позиций будет писать их – уже серьезный вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/440985
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