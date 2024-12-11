"В Кыргызстане никто не оценивает труд пожилых людей в воспитании внуков"

Значительная часть пожилых людей активно участвует в жизни своей семьи, обеспечивая заботу и поддержку следующим поколениям, при этом в Кыргызстане никто не оценивает вклад пожилых людей в воспитании внуков. И при проведении подсчета индекса активного долголетия, впервые проведенного в Кыргызстане эти факторы тоже получили отражение. Об этом редакции vb.kg заявила директор Ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко.

По ее словам, исследование показывает, что в Кыргызстане труд бабушек и дедушек воспринимается как должное.

"Никто не спрашивает, хочет ли бабушка или дедушка весь день сидеть с внуками, принцип добровольности часто не берется во внимание. Такое участие имеет как социальные, так и экономические преимущества, поскольку пожилые люди становятся важной частью системы поддержки семьи. Их опыт и знания могут способствовать воспитанию и развитию детей, что в свою очередь укрепляет семейные узы и способствует межпоколенческому взаимодействию.

Однако здесь есть и свидетельство негативной стороны этого явления: большое количество родителей трудоспособного возраста находятся во внешней и внутренней миграции. Часто они оставляют своих детей на попечении своих родителей – дедушек и бабушек детей.

Национальный вес показателя снижен относительно "явного", поскольку участие пожилых людей в воспитании детей часто является вынужденным видом деятельности и может быть еще одним барьером

В среднем пожилые люди ухаживают за внуками, проживающими с ними, не чаще одного раза в неделю, однако в некоторых семьях пожилых людей рассматривают как бесплатную рабочую силу по уходу за детьми: каждый четвертый пожилой человек в возрасте от 75 лет ухаживает за маленькими внуками 5 раз в неделю, то есть все будние дни, когда дети на работе. Также многие пожилые люди несколько раз в неделю вынуждены ухаживать за внуками, которые не проживают в их домохозяйствах, следовательно, им необходимо тратить силы и время на длительные поездки".

Физическая активность играет решающую роль в поддержании здоровья и качества жизни пожилых людей. Согласно данным Ресурсного центра для пожилых, 16,7 пожилых людей в Кыргызстане занимаются физкультурой или спортом каждый день или почти каждый день. Этот показатель немного выше у мужчин (17,6), чем у женщин (16,1). Несмотря на это, уровень физической активности в целом остается низким.

Культура активного образа жизни должна продвигаться через адвокационные образовательные программы и создание соответствующих сообществ. Важно развивать инициативы, которые поощряют пожилых людей к регулярной физической активности, такие как групповые занятия, танцы или йога, которые могут быть адаптированы для людей старшего возраста. Государственные органы, муниципалитеты и частный сектор должны создавать условия для вовлечение пожилых людей в физическую активность, через создание клубов и поддержание других форм.

Также следует отметить, что существует нехватка безопасных и доступных пространств для занятий физической активностью. Создание специализированных спортивных площадок и центров для пожилых людей поможет повысить уровень их физической активности.

Национальный вес показателя увеличен относительно "явного", поскольку физическая активность пожилых людей является важным индикатором данного домена", - сказала директор Ресурсного центра для пожилых Светлана Баштовенко.