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Управление кадров Президента Турции организует TalentforBIZ в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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TalentforBIZ пройдет в отеле Hyatt Regency в Бишкеке 7 декабря 2024 года. Мероприятие организовано Управлением кадров при президенте Турецкой Республики.

TalentforBIZ - это карьерная программа, которая помогает Турции стать центром притяжения талантов мирового уровня. Это карьерные мероприятия, организуемые в важных центрах мира с целью информирования молодых людей, которые учатся или живут за границей, о турецких компаниях, работающих на международном уровне, и их карьерных возможностях.

TalentforBIZ стремится предоставить ценным турецким брендам, работающим на международном уровне, возможность встретиться с талантами всех национальностей. На этих мероприятиях турецкие учреждения и организации собираются вместе с молодыми талантами на таких мероприятиях, как интервью и семинары, и информируют молодые таланты о возможностях карьерного роста.


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URL: https://www.vb.kg/440998
Теги:
Турция, Бишкек
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