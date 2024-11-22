Управление кадров Президента Турции организует TalentforBIZ в Бишкеке

TalentforBIZ пройдет в отеле Hyatt Regency в Бишкеке 7 декабря 2024 года. Мероприятие организовано Управлением кадров при президенте Турецкой Республики.

TalentforBIZ - это карьерная программа, которая помогает Турции стать центром притяжения талантов мирового уровня. Это карьерные мероприятия, организуемые в важных центрах мира с целью информирования молодых людей, которые учатся или живут за границей, о турецких компаниях, работающих на международном уровне, и их карьерных возможностях.

TalentforBIZ стремится предоставить ценным турецким брендам, работающим на международном уровне, возможность встретиться с талантами всех национальностей. На этих мероприятиях турецкие учреждения и организации собираются вместе с молодыми талантами на таких мероприятиях, как интервью и семинары, и информируют молодые таланты о возможностях карьерного роста.