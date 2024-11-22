В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбое на 35 тысяч сомов

4 ноября в милицию обратилась гражданка Т.А. 1984 года рождения с просьбой принять меры в отношении граждан по имени "Р." и по кличке "К.", которые 3 ноября 2024 года примерно в 16:30 часов, находясь по улице Боконбаева, угрожали неизвестным оружием, нанесли телесные повреждения и открыто завладели денежными средствами в сумме 14 тысяч сом и мобильным телефоном марки "Редми" стоимостью 21 тысяча сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые С.К.,1983 года рождения, ранее судим, знаменитый в преступном мире как по прозвищу "Кундузбек", ранее судим и состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ покойного Камчы Кольбаева и И.Р., 1995 года рождения, которые были водворены в ИВС. Ленинским районным судом г. Бишкека отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО №1, сроком на 2 месяца.

В ходе проведенных обысковых мероприятий по место жительству подозреваемого И.Р.,1995 года рождения было обнаружено и изъято пневматическое оружие. Также, подозреваемый С.К., 1983 года рождения, при беседе подтвердил, что отрекся от воровской идеи и что в дальнейшем будет жить как законопослушный гражданин.

В настоящее время сотрудниками милиции устанавливается их причастность к совершении аналогичных фактов преступлений.