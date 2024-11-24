В Бишкеке пройдет фестиваль современной драматургии "Drama. Lab"

С 29 ноября по 1 декабря в Бишкекском городском драматическом театре имени А. Умуралиева состоится уникальное событие для любителей театрального искусства - фестиваль читок "Drama. Lab". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия будут представлены восемь новых пьес, созданных на базе Драматургической Лаборатории Центральной Азии, которая прошла в ташкентском театре "Ильхом".

Эти пьесы отобраны из 25 работ, написанных талантливыми драматургами со всего региона за последний год. Фестиваль даёт возможность познакомиться с новой драматургией и найти ответы на актуальные вопросы: зачем нам сегодня новые пьесы? Что хотят сказать современные авторы?

Каждый день фестиваля станет для зрителей настоящим открытием:

- читки нескольких пьес, которые прозвучат в исполнении профессиональных актеров;

- обсуждения после каждого показа, где вы сможете поделиться своим мнением и услышать мнение других зрителей;

- финальный день завершится общей дискуссией о пьесах и фестивале.

Дата и время:

29 ноября - начало в 17:00 часов

30 ноября - начало в 17:00 часов

1 декабря - начало в 17:00 часов

Стоимость билетов: 300 сомов. Количество билетов ограничено.