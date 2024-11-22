Погода
$ 86.42 - 86.85
€ 90.65 - 91.77

Задержан экс-депутат Канатбек Исаев

121  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан экс-депутат Канатбек Исаев. Об этом "Азаттыку" рассказал его адвокат Бакыт Осмоналиев. По его словам, Канатбек Исаев был задержан 20 ноября сотрудниками Чуйского областного управления ГКНБ.

"Пока неизвестно, по какому делу был арестован Канатбек Исаев и по какой статье ему было предъявлено обвинение", - сказал адвокат.

Напомним, Канатбек Исаев 23 октября 2022 года вместе с другими активистами был задержан по делу Кемпир-Абада.

В 2017 году Канатбек Исаев был арестован по подозрению в "попытке организации государственного переворота". В рамках этого дела он почти год провел в СИЗО.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441007
Теги:
ГКНБ, задержание, Канатбек Исаев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  