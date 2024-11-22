Задержан экс-депутат Канатбек Исаев. Об этом "Азаттыку" рассказал его адвокат Бакыт Осмоналиев. По его словам, Канатбек Исаев был задержан 20 ноября сотрудниками Чуйского областного управления ГКНБ.

"Пока неизвестно, по какому делу был арестован Канатбек Исаев и по какой статье ему было предъявлено обвинение", - сказал адвокат.

Напомним, Канатбек Исаев 23 октября 2022 года вместе с другими активистами был задержан по делу Кемпир-Абада.

В 2017 году Канатбек Исаев был арестован по подозрению в "попытке организации государственного переворота". В рамках этого дела он почти год провел в СИЗО.