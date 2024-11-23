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Пансионат Равшана Жээнбекова возвращен государству

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На баланс государства возвращен имущественный комплекс "Асыл-Таш" со зданиями и сооружениями, а также земельным участком мерою 13,33 Га с оценочной стоимостью более 1 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Жээнбеков Равшан Бабырбекович, будучи председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом, в 2002 году организовал издание Фондом Госкомимущества приказа для реализации участка мерою 13,33 Га и имущественного комплекса пансионата "Асыл-Таш" в пользу аффилированных лиц по заниженной стоимости за 12 млн 703 тыс. сомов. При этом, до настоящего времени отмеченный комплекс находился принадлежал близким лицам Жээнбекова.

Вместе с тем, со стороны ГКНБ в настоящее время проводятся мероприятия по возврату в пользу государства других незаконно приватизированных в частную собственность земельных участков, прилегающих к пансионату "Асыл-Таш" и ранее находящихся на его балансе.

Примечание: Владельцем пансионата "Асыл-Таш" являлся бывший глава Государственного агентства по управлению государственным имуществом Жээнбеков, ныне обвиняемый по уголовному делу "Кемпирабад".


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URL: https://www.vb.kg/441016
Теги:
ГКНБ, Равшан Жээнбеков, пансионат
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