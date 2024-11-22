Колл-центр милиции на Иссык-Куле: круглосуточная поддержка для всех

Туристическая милиция УВД Иссык-Кульской области работает круглосуточно, обеспечивая безопасность на курортах и туристических маршрутах региона. По информации пресс-службы ведомства, милиционеры следят за порядком на пляжах, в гостиницах, на дорогах и в местах массового отдыха, чтобы как туристы, так и местные жители чувствовали себя защищёнными.

Милиция готова оказать помощь в различных ситуациях - от простых консультаций до экстренных случаев. Главный приоритет - безопасность и комфорт всех граждан и гостей региона.

В случае необходимости, можно обратиться в колл-центр по номеру 0705 00910 для получения консультации или помощи.