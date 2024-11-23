Глава ГКДР и посол Катара обсудили совместные религиозные проекты

Состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Азамата Юсупова с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Кыргызстане Али Джабиром Мухаммадом Аль-Гуфраном Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в религиозной сфере.

В результате Азамат Юсупов и Али Джабир Мухаммад Аль-Марри договорились предпринять шаги для усиления взаимодействия при решении некоторых вопросов в религиозной сфере.