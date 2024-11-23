Погода
$ 86.59 - 87.05
€ 90.11 - 91.11

Глава ГКДР и посол Катара обсудили совместные религиозные проекты

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялась встреча директора Государственной комиссии по делам религий Азамата Юсупова с чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Кыргызстане Али Джабиром Мухаммадом Аль-Гуфраном Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в религиозной сфере.

В результате Азамат Юсупов и Али Джабир Мухаммад Аль-Марри договорились предпринять шаги для усиления взаимодействия при решении некоторых вопросов в религиозной сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441022
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Катар, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  