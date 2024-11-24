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Почтальон набрала миллионные кредиты на казахстанских пенсионеров

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В Костанайской области полицейские раскрыли серию мошенничеств, совершенных почтальоном, которая обманным путем оформляла кредиты и микрозаймы на пожилых людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

По данным полиции, сотрудница почты просила пенсионеров сфотографироваться для подтверждения получения письма или пенсии. После этого через мобильные приложения она оформляла на них кредиты и микрозаймы.

"В результате ее преступных действий жертвами стали пятеро пенсионеров Костанайского района. Так, например, на двоих из них она оформила кредиты на сумму по 1 миллиону тенге каждый, а на остальных – микрозаймы", - сообщили в полиции.

Общий ущерб, нанесенный доверчивым пожилым людям, составил 2,3 миллиона тенге.


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URL: https://www.vb.kg/441027
Теги:
Казахстан, кредит, мошенничество, пожилые люди
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