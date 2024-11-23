Форум "Евразийские ворота" собрал лидеров России и Казахстана

22 ноября 2024 года в Костанайском филиале ЧелГУ (г. Костанай, Казахстан) проходит II Международный иммерсивный форум "Евразийские ворота". На мероприятие собрались около 200 участников из России и Казахстана: представители государственных и муниципальных органов власти, общественные и неправительственные организации, лидеры мнений в сферах бизнеса, медиа, культуры, экологии и образования, а также международные эксперты. В числе участников также 30 студентов Костанайского филиала ЧелГУ, пишет AsiaToday.

Форум организован ЧелГУ с АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. Цель мероприятия – создать открытую площадку для укрепления сотрудничества России и Казахстана в различных сферах посредством народной дипломатии.

Форум начался с регистрации участников, нетворкинга и приветственного кофе, после чего состоялось пленарное заседание с участием высокопоставленных спикеров, включая первого заместителя губернатора Челябинской области Станислава Ивановича Мошарова и депутата Мажилиса Парламента Казахстана Екатерину Васильевну Смышляеву. В рамках заседания были обсуждены важные вопросы приграничного сотрудничества и роль народной дипломатии в укреплении международных связей.

Программа форума включает несколько тематических треков, среди которых: "Путь звёзд", посвящённый роли университетов в современном мире и цифровой трансформации образования; "Путь слова", рассматривающий взаимодействие СМИ и социальных медиа в контексте приграничного сотрудничества; "Путь хлеба", направленный на развитие творческих объединений; "Путь шёлка", посвящённый экономическим связям и их развитию; и "Путь воды", на котором обсуждаются экологические проблемы приграничных регионов, отмечают авторы издания.

Участники форума имеют возможность обменяться опытом, принять участие в дискуссиях и обсудить пути решения актуальных проблем в сфере образования, экологии, бизнеса и культуры. Завершится форум подведением итогов и культурной программой - иммерсивной фольклорной постановкой "Казачья деревня" при участии ансамблей "Горица" и "Мурава" из Челябинска.