Шив Мохан Сингх: Выпускники программы ITEC - мост дружбы между народами

Посольство Индии провело церемонию празднования Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC), которой в этом году исполнилось 60 лет.

Встреча выпускников программы ITEC организуется посольством Индии в Бишкеке ежегодно. Такие мероприятия, как подчеркнул перед ее началом в интервью vb.kg Временный поверенный в делах Республики Индии в Кыргызстане Шив Мохан Сингх, нацелены на возобновление связей между Индией и выпускниками ITEC в Кыргызстане, которые являются связующим мостом, способствующим укреплению дружбы, взаимопонимания, особенно на уровне гуманитарного обмена, между двумя странами.

В мероприятии, организованном посольством Индии в Бишкеке, приняли участие выпускники программы ITEC разных лет, заместитель министра образования и науки КР Расул Абазбек уулу, представители посольства, СМИ.

В начале встречи по традиции зажгли лампу, без этого ритуала не обходится ни одно большое событие в Индии. Огонь по индийской философии символизирует чистоту, доброту, удачу и силу. Наличие живого света означает отсутствие тьмы и злых сил. А свет символизирует знание, тьма - невежество. Знание устраняет невежество, как свет устраняет тьму. Знание – это еще и непреходящее внутреннее богатство, благодаря которому могут быть достигнуты все внешние достижения. Чтобы преклониться перед знанием как величайшим из всех форм богатства, и зажигается лампа. Ее пламя всегда устремлено вверх. А, стало быть, приобретенные знания приводят к высшим идеалам. И действительно свет индийской лампы на протяжении уже 60 лет осветил дорогу для 200 тысяч выпускников программы из 160 стран-партнеров на всех континентах.

Выступая на церемонии, Временный поверенный в делах Республики Индии в Кыргызской Республике Шив Мохан Сингх сказал, "Программа ITEC была инициирована правительством Индии в 1964 году, чтобы поделиться своим опытом и знаниями в различных сферах со своими международными партнерами. Кроме того, это еще ведущая программа по наращиванию потенциала в рамках сотрудничества Юг-Юг", - сказал господин Шив Мохан Сингх.

Как он отметил, по этой программе граждане стран-партнеров, среди которых и Кыргызстан, могут поехать в Индию, чтобы пройти стажировку на курсах по специальностям: банковское дело, предпринимательство, английский язык, журналистика, аудит, IT, на курсах йоги и других в одном из ведущих вузов Индии по выбору. Программа с учетом требований времени была расширена за счет включения таких областей, как искусственный интеллект, нанотехнологии, криминалистика и кибербезопасность. Причем ее ежегодно обновляют. Содержание программы ориентировано на потребности стран-партнеров в обучении по конкретному направлению.

По словам Шив Мохан Сингха, периодически проводятся специальные курсы для определенных стран на основе запроса, полученного от их правительств. Эти курсы отвечают конкретным потребностям страны по наращиванию потенциала. "Мы с радостью в январе прошлого года организовали специальный курс в индийском Институте государственного администрирования для 18 специалистов Кыргызстана. За последние два десятилетия более ста офицеров Кыргызстана прошли различные военные курсы в Индии в рамках программ Defence ITEC. Они предусматривают академическую и физическую подготовку молодых офицеров, формирование офицеров среднего звена для назначения в высшие эшелоны обороны нашей страны.

Интенсивное партнерство между Индией и Кыргызстаном в рамках ITEC продолжается более тридцати лет. При этом основное внимание уделяется институциональному наращиванию потенциала государственных служащих и военнослужащих. И, судя по отзывам молодых специалистов, программа востребована и достигает целей: полученные знания вы применяете на благо развития своей страны. А День ITEC дает возможность нам встретиться с вами, услышать ваше мнение об учебе, увиденном вами в нашей стране", - сказал Шив Мохан Сингх.

Программа индийского технического и экономического сотрудничества – одна из ведущих программ сотрудничества между Кыргызстаном и Индией, правительство которой предоставляет молодым специалистам нашей страны ежегодно сто стипендий ITEC в гражданской и оборонной сферах. По сравнению с другими странами это во много раз больше. Присутствие более 1500 выпускников ITEC в Кыргызстане - государственных и муниципальных служащих, представителей научных кругов отражает отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в областях повышения потенциала и обмена опытом. И количество таких специалистов продолжает расти.

От имени Министерства образования и науки искреннюю благодарность правительству Индии за реализацию данной программы в нашей стране выразил заместитель министра Расул Абазбек уулу. "Между нашими странами существуют глубокое взаимопонимание, теплые, тесные и дружеские взаимоотношения. Нас связывают глубокие историко-культурные связи. Перед нами стоят общие цели и задачи по продвижению нашего региона на мировой арене. В этой связи программа ITEC очень важна для нас и представляет огромную ценность, поскольку дает возможность государственным и муниципальным служащим повысить свою квалификацию в лучших учебных заведениях", - отметил он.

Выпускников программы поприветствовала госпожа Ражни Верма, курирующая культуру и программу ITEC в посольстве Индии в Кыргызстане. Она отметила, что для многих участников программа ITEC предоставляет первую возможность посетить Индию и самим ощутить разнообразие культуры страны и доброжелательность ее народа. Таким образом, ITEC – это не только обучающая программа, но также и инструмент для развития двусторонних контактов, и дружбы между Индией и ее друзьями по всему миру.

Гостям показали короткометражный фильм об истории программы ITEC и о ее выпускниках, многие из которых после прохождения обучения в Индии достигли больших успехов и заняли высокие должности у себя на родине.

Впечатления же об Индии и о программе самих ее участников были настолько искренними и эмоциональными, что их восторг передался всем гостям праздника. Как рассказала одна из них - Нурайым Сманова, сотрудница НПО за расширение прав и возможностей женщин, она была участницей программы в 2020 году, осваивала навыки эффективной коммуникации в Bennett University (университет Беннетт) в городе Greater Noida (Большая Нойда). "Эта поездка стала незабываемой частью моей жизни, наполненной смыслом и яркими эмоциями. Мы слушали лекции, выполняли групповые работы, делали презентации. Помимо учебы, знакомились с культурой Индии. Я и раньше была большой ее поклонницей, теперь же, вживую увидев Индию, пообщавшись с людьми, я еще больше полюбила эту страну. Я обрела друзей и в самой Индии, и в десяти странах мира, с которыми училась. Хочу выразить огромную благодарность правительству Индии за создание программы ITEC, которая предоставляет уникальную возможность молодым людям из развивающихся стран получать новые знания. И, конечно, большое спасибо организаторам этой встречи за возможность ещё раз вернуться, хотя бы на один вечер, в мир чарующей Индии", - сказала Нурайым.

Чарующей, безусловно, своей красивой и неординарной музыкой, несравнимыми ни с одной страной танцами, исполненными известным в Кыргызстане народным ансамблем "Каухар". И, конечно, просто потрясающими блюдами индийской кухни на любой вкус, которыми угощали гостей. Как сказала одна из выпускниц курсов, "я не знаю, в какой момент меня покорили индийские люди, природа и достопримечательности, но еда запала в душу сразу же"…