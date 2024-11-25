В Балыкчы открылся новый туристический сервисный центр

В городе Балыкчы состоялось торжественное открытие нового туристического сервисного центра (ТСЦ), построенного в рамках проекта "Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, Министерства транспорта и коммуникаций, полномочного представительства Президента в Иссык-Кульской области, Всемирного банка и местных органов власти.

Открытие ТСЦ в Балыкчы создаст удобные условия для туристов, упростит доступ к популярным пансионатам и горнолыжным курортам региона, а также будет способствовать созданию рабочих мест и развитию экономики. Новый центр предоставляет туристам широкий спектр услуг, включая информационную поддержку, зоны отдыха, сувенирный магазин, туалеты, парковочные места и зарядные станции для электромобилей.

Это один из объектов масштабного проекта по созданию сети туристических сервисных центров вдоль побережья озера Иссык-Куль. Аналогичные центры открываются в Тюпе, Теплоключенке, Тосоре и Боконбаево.

Проект был реализован Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана по заказу Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции при поддержке Всемирного банка.

В 2024 году объекты были переданы в управление Фонду поддержки развития туризма.

Ожидается, что открытие ТСЦ увеличит туристический поток в Иссык-Кульскую область и укрепит позиции Кыргызстана на международной туристической арене.