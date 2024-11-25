Вдоль северной объездной дороги Бишкека демонтируют незаконные объекты

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных объектов вдоль северной объездной дороги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, специалисты УКЗ совместно с представителями Свердловского акимиата демонтируют объекты от улицы Алма-Атинской до улицы Курманалиева.

В настоящее время демонтировали 22 объекта, после проведения разъяснительных работ владельцы самовольно установленных объектов с южной стороны дороги демонтируют в добровольном порядке.

Отметим, что работы по демонтажу начались 19 ноября 2024 года. Предварительно владельцев уведомили о необходимости добровольного демонтажа.

Данные объекты размещены без соответствующих разрешительных документов и нарушают правила землепользования.