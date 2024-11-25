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Вдоль северной объездной дороги Бишкека демонтируют незаконные объекты

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Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек продолжаются работы по демонтажу самовольно установленных объектов вдоль северной объездной дороги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, специалисты УКЗ совместно с представителями Свердловского акимиата демонтируют объекты от улицы Алма-Атинской до улицы Курманалиева.

В настоящее время демонтировали 22 объекта, после проведения разъяснительных работ владельцы самовольно установленных объектов с южной стороны дороги демонтируют в добровольном порядке.

Отметим, что работы по демонтажу начались 19 ноября 2024 года. Предварительно владельцев уведомили о необходимости добровольного демонтажа.

Данные объекты размещены без соответствующих разрешительных документов и нарушают правила землепользования.


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URL: https://www.vb.kg/441044
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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