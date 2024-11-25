Ассоль Молдокматова избрана вице-президентом МСНД

Заслуженный деятель культуры КР Ассоль Молдокматова на форуме народной дипломатии в Астане была избрана вице-президентом Международного Содружества народной дипломатии.

За нее в оффлайн и онлайн-формате проголосовало множество дипломатов со многих стран мира.

Глава Международного Содружества народной дипломатии Бахыткожа Рустемов торжественно поздравил Ассоль Молдокматову с высоким назначением и наградой.

Отметим, в сентябре этого года Международное Содружество народной дипломатии наградило заслуженного деятеля культуры КР Ассоль Молдокматову золотой медалью Султана Бейбарса и присвоило ей титул "Леди-народный дипломат мира" за её вклад в укрепление дружбы между народами.

Ассоль Молдокматова известна на международной арене как миротворец и народный дипломат, выступления которой способствуют диалогу и сотрудничеству между странами. Она активно продвигает интернационализм, культурные ценности, защиту прав женщин и оказывает поддержку детям-сиротам.

Автор: София Березовская