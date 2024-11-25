В Джалал-Абаде трое судей задержаны за незаконное освобождение осуждённого

ГКНБ обнаружил факт неправосудного решения, вынесенного судебной коллегией по уголовным делам Джалал-Абадского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин КР Х.С.С. 1982 года рождения ранее был признан виновным Джалал-Абадским городским судом в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 267 УК КР). Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Однако апелляционная инстанция в составе судей Э.К.К., М.У.К. и К.М.М. пересмотрела это решение, необоснованно переквалифицировав действия осужденного на менее тяжкую статью (ч. 2 ст. 268 УК КР, ред. 2017 года). Судьи снизили срок наказания до 8 лет и незаконно отсрочили исполнение приговора до достижения 14-летнего возраста сына осужденного, который находился за границей под опекой матери. В результате Х.С.С. был освобожден из-под стражи и скрылся от правоохранительных органов.

На основании собранных материалов Генеральный прокурор КР возбудил уголовное дело в отношении судей апелляционной инстанции. 22 ноября 2024 года Совет судей Верховного суда одобрил ходатайство об их привлечении к уголовной ответственности.

23 ноября решением Джалал-Абадского городского суда судьи Э.К.К., М.У.К. и К.М.М. были заключены под стражу на один месяц с содержанием в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ведется следствие.