Пианистка Клара Фрей-Чотоева выступит в Бишкеке 20 декабря

20 декабря в Бишкеке состоится концерт Клары Фрей-Чотоевой, пианистки мирового уровня, родом из Кыргызстана. В сопровождении Кыргызского государственного симфонического оркестра под руководством маэстро Рахата Осмонолиева, она исполнит произведения Людвига ван Бетховена: знаменитую Пятую симфонию и Пятый фортепианный концерт, известный как "Императорский".

Для Клары Фрей-Чотоевой этот концерт - важный момент возвращения на родную сцену. В своей программе она покажет мощь и эмоциональную глубину музыки Бетховена, которая станет настоящим событием для поклонников классики в Бишкеке.

Клара Фрей-Чотоева - выпускница Кыргызской национальной консерватории и Московской консерватории. Она продолжила свою карьеру в Европе и США, где сегодня преподает в Школе музыки и искусств в Калифорнии. Ее ученики часто становятся призерами международных конкурсов, а сама она активно участвует в музыкальной жизни, организуя конкурсы и поддерживая развитие музыкального искусства в Кыргызстане.

Концерт состоится в Кыргызской национальной консерватории, и вход на мероприятие свободный. Это будет уникальная возможность для любителей музыки насладиться исполнением мирового уровня в родном городе.