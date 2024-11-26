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Пианистка Клара Фрей-Чотоева выступит в Бишкеке 20 декабря

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20 декабря в Бишкеке состоится концерт Клары Фрей-Чотоевой, пианистки мирового уровня, родом из Кыргызстана. В сопровождении Кыргызского государственного симфонического оркестра под руководством маэстро Рахата Осмонолиева, она исполнит произведения Людвига ван Бетховена: знаменитую Пятую симфонию и Пятый фортепианный концерт, известный как "Императорский".

Для Клары Фрей-Чотоевой этот концерт - важный момент возвращения на родную сцену. В своей программе она покажет мощь и эмоциональную глубину музыки Бетховена, которая станет настоящим событием для поклонников классики в Бишкеке.

Клара Фрей-Чотоева - выпускница Кыргызской национальной консерватории и Московской консерватории. Она продолжила свою карьеру в Европе и США, где сегодня преподает в Школе музыки и искусств в Калифорнии. Ее ученики часто становятся призерами международных конкурсов, а сама она активно участвует в музыкальной жизни, организуя конкурсы и поддерживая развитие музыкального искусства в Кыргызстане.

Концерт состоится в Кыргызской национальной консерватории, и вход на мероприятие свободный. Это будет уникальная возможность для любителей музыки насладиться исполнением мирового уровня в родном городе.


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URL: https://www.vb.kg/441055
Теги:
концерт, музыка, Бишкек
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